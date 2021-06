ABBANDONA RIFIUTI ALLA PERIFERIA DI TERAMO, SANZIONATO DALLA POLIZIA

TERAMO – Nella mattinata di ieri, la sezione Controlli ambientali della Polizia di Teramo ha sanzionato un cittadino mentre depositava in maniera irregolare rifiuti non pericolosi nella periferia urbana.

Colto in flagranza di reato, l’uomo stava per abbandonare 6 buste di rifiuti, per un totale di circa 10 kg.

A tal proposito, l’amministrazione comunale di Teramo raccomanda ai cittadini di osservare le norme di igiene urbana e il Testo Unico sull’ambiente, ricordando che i controlli continueranno, sia tramite personale a ciò dedicato, sia con rilievi fotografici.