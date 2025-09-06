ABBATEGGIO: DIVAMPA INCENDIO, IN AZIONE VIGILIE DEL FUOCO E SQUADRE PROTEZIONE CIVILE

PESCARA – Un incendio è in corso nel territorio di Abbateggio, comune in provincia di Pescara, inserito nel contesto del Parco Nazionale della Maiella – Monte Morrone.

L’incendio interessa un’area boschiva presenza di sterpaglie e vegetazione agricola.

Sul posto sono attive sette squadre della Protezione Civile e due della squadra dei Vigili del Fuoco.

A causa della criticità della situazione, è operativo l’elicottero regionale “Lince Rossa” ed è in arrivo l’elicottero “Cochise” dei Vigili del Fuoco.

Vista la prossimità al versante del Parco Nazionale della Maiella, si rende necessario il massimo impegno da parte delle squadre di soccorso per contenere e spegnere le fiamme nel più breve tempo possibile.

Al momento non sono ancora note le cause che hanno originato il rogo.

In caso di avvistamento di incendio boschivo chiama il 112 o la Sala Operativa 800 861 016.