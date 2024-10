ABBATTIMENTO ALBERI AD ALBA ADRIATICA: IL CONALPA SI OPPONE E CHIEDE UNA PERIZIA

ALBA ADRIATICA – Una richiesta urgentissima di intervento per una nuova perizia in riferimento agli imminenti abbattimenti di alberi previsti dall’amministrazione comunale di Alba Adriatica (Teramo) in zona Lungomare Marconi: è quella rivolta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Teramo e L’Aquila dalle associazioni Conalpa Abruzzo (Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio) e Rifiuti Zero Abruzzo, trasmessa per conoscenza alla Direzione Generale della Regione Abruzzo, al Dipartimento Territorio-Ambiente della Regione e al sindaco di Alba Adriatica.

Si chiede “una nuova perizia a carattere di urgenza dal momento che sia alcuni tecnici del nostro Comitato Tecnico-Scientifico sia l’Osservatorio Regionale Fitopatologico delle malattie delle piante hanno affermato che gli alberi in questione sono sani (tranne 2 o 3). Sottolineiamo che si tratta di alberi protetti sia dalla Legge Regionale 3/2014 sia dal Testo Unico 42/2004. Chiediamo, quindi, un riesame eseguito da tecnici di fiducia della Soprintendenza che vada a ripetere la perizia di stabilità”.

A firmare la richiesta sono Monica D’Aurelio, presidente di Conalpa Abruzzo, e Luciana Del Grande, presidente di Rifiuti Zero Abruzzo.