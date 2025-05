ABBATTIMENTO CERVI: STAGIONE VENATORIA FINITA, PER TAR ABRUZZO “CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE”

L’AQUILA – Il Tar Abruzzo ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la Regione Abruzzo e le associazioni che avevano proposto ricorso contro la delibera di Giunta regionale 509 dell’8 agosto 2024 con la quale si autorizzava l’abbattimento di 469 esemplari di cervo di cui 142 cuccioli con meno di un anno.

I giudici amministrativi, nello specifico, hanno preso atto “della mancanza di interesse alla pronuncia nel merito, atteso che l’atto impugnato aveva cessato i suoi effetti”. La stagione venatoria si è chiusa infatti lo scorso marzo.

Il Consiglio di Stato aveva a novembre accolto il ricorso presentato da Lav, con Lndc Animal protection e Wwf Italia, confermando la sospensione della delibera della Giunta Regionale che disponeva l’uccisione dei cervi, ritenuti in sovrannumero, e con conseguenti devastanti danni alle attività agricole.

La vicenda aveva suscitato grande indignazione anche al di fuori del mondo animalista e ambientalista, raccogliendo appelli da parte di numerose personalità dell’arte e della cultura, oltre a 136mila firme con una petizione online e decine di migliaia di e-mail di protesta inviate dai cittadini all’amministrazione regionale.

L’ udienza che il Consiglio di Stato aveva invitato il Tar Abruzzo a pronunciarsi, e l’udienza è stata fissata per il 14 maggio, a stagione venatoria finita.

Il tar senza entrare nel merito ha semplicemente dichiarata cessata la materia del contender, senza annullare insomma la delibera.

Per gli animalisti però “la delibera regionale si basa su un censimento degli animali gonfiato e poco attendibile, come sottolinea persino la relazione della società incaricata di redigere la proposta di gestione del cervo. Viene infatti specificato che solo i dati raccolti nel periodo 2022-2024 possono essere considerati attendibili, e che la popolazione di cervi in quegli anni è rimasta pressoché stabile, con un calo nel 2023 nonostante l’assenza della caccia. Quanto ai presunti “danni” arrecati dalla fauna selvatica, i numeri parlano chiaro: appena 25.940 euro di indennizzi riconosciuti per i danni da cervo nell’arco di un anno. Una cifra irrisoria se paragonata ai 16,7 milioni di euro stanziati nel bilancio regionale per 2.300 beneficiari”.