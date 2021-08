ABBAZIA SAN CLEMENTE A CASAURIA, CONFCOMMERCIO PLAUDE RIAPERTURA

SAN CLEMENTE A CASAURIA – La Confcommercio di Pescara plaude la riapertura dell’Abbazia di San Clemente a Casauria, tornata accessibile ai tanti turisti interessati a visitarla.

“Siamo contenti in quanto erano anni che portavano avanti la battaglia per la riapertura dell’Abbazia di San Clemente in tutte le sedi competenti2, scrive in una nota Fernando D’Antonio, vicepresidente Confcommercio e delegato Confcommercio per la Val Pescara.

“Ci siamo rivolti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Sovrintendenza alle Belle Arti, alla Regione Abruzzo, ai Sindaci del territorio, e abbiamo lanciato appelli a mezzo stampa nella convinzione che il turismo sia il petrolio della nostra regione e che lo sviluppo economico, soprattutto nelle aree interne, debba passare necessariamente da tale comparto”.

2La possibilità di poter tornare a visitare l’Abbazia, valore inestimabile del nostro territorio, rappresenta il presupposto indispensabile per costruire attorno ad essa percorsi turistici e culturali integrati in grado di ingenerare un volano economico per tutti i comuni del comprensorio”.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno supportato questa battaglia ed in particolare il sindaco di Castiglione a Casauria e il consigliere regionale Blasioli che hanno costantemente seguito la vicenda adoperandosi per la riapertura di questo autentico gioiello del nostro territorio”, conclude.