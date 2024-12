ABBAZIA SAN GIOVANNI IN VENERE: APPROVATO PRIMO LOTTO DA 2 MLN PER INTERVENTI VIALE

FOSSACESIA – La Giunta Comunale di Fossacesia (Chieti) ha approvato la delibera che prevede l’utilizzo del primo lotto di 2 milioni di euro del Fondo FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) per realizzare interventi cruciali di valorizzazione del viale principale che conduce all’area di San Giovanni in Venere e alla relativa area protetta.

L’Amministrazione comunale, si legge in una nota, “ha ritenuto necessario intervenire, non solo per il deterioramento e l’usura della pavimentazione, ma anche per il pericolo causato dalla presenza di apparati radicali affioranti degli alberi, che nel corso degli anni hanno sollevato le mattonelle creando situazioni di rischio per i pedoni. Questi lavori sono particolarmente importanti per la sicurezza dei cittadini che si recano verso l’Abbazia, ma anche per il valore simbolico e paesaggistico del percorso, che costituisce una fondamentale arteria stradale di accesso all’area monumentale”.

“Questa strada provinciale rappresenta una linea strategica di collegamento funzionale fra il centro abitato di Fossacesia e i servizi pubblici situati lungo il Viale San Giovanni in Venere, come il campo sportivo, gli edifici scolastici inseriti nel Villaggio degli Studi, tra cui la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell’infanzia e le nuove opere da realizzare: palestra e l’Asilo Nido. Il viale costituisce inoltre una via di accesso principale e una cornice paesaggistica di grande valore, contribuendo così alla valorizzazione dell’intera area monumentale dell’Abbazia di San Giovanni in Venere.

“L’intervento, voluto e sostenuto dall’Amministrazione Comunale, è un passo fondamentale per migliorare l’accesso e la fruizione del cenobio benedettino, un luogo di grande valore storico e culturale per la città di Fossacesia e per l’intero Abruzzo”.

Il progetto, redatto dall’architetto Nicola Di Biase, è stato recentemente valutato in un incontro, che si è tenuto venerdì scorso, alla presenza del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, dell’ingegner Nico Priori, responsabile del Settore Tecnico, dell’assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani, per avviare prontamente le attività preliminari alla realizzazione del nuovo marciapiede.

Il finanziamento totale per il progetto ammonta a 4 milioni di euro, con i restanti 2 milioni che saranno resi disponibili in un secondo momento.

La Giunta comunale ha autorizzato il sindaco alla sottoscrizione dell’accordo con la Regione per l’erogazione del finanziamento.

“Abbiamo ottenuto il primo lotto da 2 milioni di euro- spiega Di Giuseppantonio- ma sappiamo che, per rendere questo percorso non solo più fruibile e sicuro, ma anche più bello e ricco di servizi, San Giovanni in Venere meriterebbe ancora maggiori risorse. Ci auguriamo che la Regione risponda positivamente e ci conceda presto il secondo lotto, che ci permetterà di completare i marciapiedi su entrambe le parti della strada, dando così una nuova veste a questa area fondamentale per la nostra città e soprattutto per l’Abruzzo”.