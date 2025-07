ABBAZIE SUMMER FESTIVAL: TRA I BIG BRANDUARDI, AL DI MEOLA E ORIGINAL BLUES BROTHERS BAND

TERAMO – Per celebrare ì dieci anni di attività, Concerti delle Abbazie lancia Abbazie Summer Festival, rassegna estiva che dal 15 luglio al 18 settembre 2025 animerà le abbazie e i borghi lungo gli itinerari della Valle delle Abbazie e Terramàne – Colline Verdi d’Abruzzo in provincia dì Teramo.

In programma concerti, eventi, incontri con gli artisti, degustazioni e visite guidate, in una combinazione unica di musica, patrimonio culturale e paesaggio.

Il festival si articola in due sezioni principali: Abbazie Jazz, in scena fino al 5 agosto, e Abbazie Classica, dal 17 agosto al 18 settembre 2025.

Un cartellone ricco e variegato, che accoglie grandi nomi della scena nazionale e internazionale della musica jazz e classica, con un occhio dì riguardo anche all’impegno sociale e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa è stata presentata stamattina (3 luglio 2025) nella Sala Consigliare della Provincia di Teramo alla presenza, tra gli altri, del direttore artistico M° Carlo Michini, dei sindaci dei comuni coinvolti e dai rappresentanti degli enti locali.

Ad aprire la rassegna è Abbazie Jazz, con protagonisti assoluti della scena musicale internazionale: Dave Holland, in tour europeo con il nuovo progetto Kismet insieme a Chris Potter e Karima, accompagnata al pianoforte da Piero Frassi, in un concerto intimo per Abbazia Jazz Club, in collaborazione con l’Abbazia di Propezzano vigneti e cantina.

Il festival si arricchisce di tre eventi speciali ambientati nel suggestivo scenario dell’Abbazia di Santa Maria di Ronzano: il 25 luglio lo scrittore e viaggiatore Gianluca Gotto presenta Le Tre Vie del Ben-Essere.

Il 26 luglio Angelo Branduardi incanterà il pubblico con la sua musica e le sue parole con una tappa del suo nuovo tour Il Cantico; il giorno successivo ci sarà The Original Blues Brothers Band, con un concerto memorabile con gli stessi musicisti attori del film.

Seguono il concerto di Al Di Meola Acoustic Trio (29 luglio). Max Ionata & Hammond Grooves (30 luglio) e il Kevin Hays Trìo con Thomas Morgan e Jeff Ballard (31 luglio), tra le rovine dell’Abbazia di San Giovanni ad Insulam a Isola del Gran Sasso d’Italia.

Novità di quest’anno è il format Abbazie Jazz&Friends, che unisce musica, natura e eccellenze locali, con appuntamenti ospitati nelle cantine Tenuta Cerulli Spinozzi, Uma Casanatura, il MiCa Bistrot di Canzano e la Torre Triangolare di Montegualtieri. Il primo grande giro di boa arriva con tre appuntamenti imperdibili: 1° agosto: Bill Evans & The Vansband All Stars presso l’Abbazia di S. Salvatore a Canzano; il 4 agosto ci sarà la finale di Abbazie Jazz Contest, vetrina per le band emergenti; il 5 agosto è in programma il grande evento Abbazie Jazz Rave nel borgo di Cellino Attanasio, dalle 16 alle 2, con il concerto di Vincen García, affermato bassista della scena jazz-funk mondiale, e molte altre performance.

Non manca l’impegno sociale: anche quest’anno si rinnovano i concerti nella Casa Circondariale di Castrogno, con attività dedicate ai detenuti, a conferma della vocazione inclusiva del festival.

Abbazie Classica invece ci sarà dal 17 agosto al 18 settembre con otto grandi appuntamenti tra repertorio romantico e contemporaneo, con concerti che spaziano dal repertorio del’ Ottocento alla musica contemporanea. In programma: il triplo concerto e la Quinta Sinfonia di Beethoven con l’Orchestra Sinfonica Duchi d’Acquaviva; il Trio con pianoforte di Enescu, musiche di Milhaud, Piazzolla, Grieg; due prime esecuzioni dei compositori Carmen Fizzarotti e Francesco Bussani, allievi di Alessandro Solbiati. I concerti dedicati al repertorio per tastiera includono: il 17 agosto il concerto a due pianoforti con Carlo Michini e Manuel Araujo; il 18 agosto Maurizio Maffezzoli sull’organo storico Fratelli D’Onofrio nella chiesa di Santa Maria La Nova a Cellino Attanasio e a settembre il recital pianistico di Mario Spinnicchia all’Abbazia di Santa Maria di Ronzano. La musica da camera è rappresentata dal Trio Zefir, con un raffinato programma tra tradizione e nuove composizioni, il Metaphora Ensemble con Gabriele Mirabassi, e l’Orchestra da Camera Benedetto Marcello con il progetto Il bel suogno svanì, dedicato a Francesco Paolo Tosti.

La realizzazione di Abbazie Summer Festival è resa possibile grazie al contributo di numerosi enti pubblici e privati. Fondamentali sono i contributi del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo, del Piano Nazionale Complementare – Next Appennino, con capofila la Provincia di Teramo, che finanzia i concerti di Ronzano, Penna Sant’Andrea e San Giovanni ad Insulam, così come il contributo del Comune di Cellino Attanasio, nell’ambito del progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud — Finanziamento ex art. 1 , co.5 lett. e) D.L. 19/2024, e del Comune di Roseto degli Abruzzi. Il festival è organizzato da Luzmek ETS — Concerti delle Abbazie, in collaborazione con ITACA —Agenzia per lo sviluppo locale — Valle delle Abbazie, con il contributo del Ministero della Cultura; della Regione Abruzzo; della Provincia di Teramo, del BIM Teramo; della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia e della Fondazione Tercas. L’iniziativa si avvale del patrocinio dei Comuni di Canzano, Castel Castagna, Isola del Gran Sasso d’Italia, Mosciano Sant’Angelo e Penna Sant’Andrea. Tra i partner figurano: AIAM, GAL Terreverdi Teramane, Fondazione Cingoli, Abbazia di Propezzano vigneti e cantina, Tenuta Cerulli Spinozzi, Uma Casanatura e Associazione ProMont