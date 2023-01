L’AQUILA, 20 GEN – Abbondanti nevicate si registrano nell’Aquilano, in particolare sul tratto autostradale dell’A24 da Assergi a Carsoli. Disagi e rallentamenti sono segnalati da automobilisti a partire dalla barriera autostradale di Tornimparte, con scarsa visibilità e precipitazioni nevose importanti.

Una situazione, peraltro, lamentano alcuni automobilisti, non indicata nella segnaletica elettronica in entrata e in uscita da L’Aquila capoluogo. I mezzi spazzaneve e spargisale sono in azione, ma non tutti i tratti sono stati raggiunti. La situazione permane difficile fino allo svincolo con l’A25.

La situazione migliora dopo Magliano dei Marsi, in direzione Pescara-Chieti.

Domani a L’Aquila scuole chiuse, come pure ad Avezzano , Pescina, Raiano e in altri centri.

Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, “tenuto conto del Bollettino Valanghe emesso in data odierna dal Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri”, comunica che per l’intera giornata di domani, sabato 21 gennaio, è prevista “criticità elevata – allerta rossa” per rischio valanghe su quattro delle cinque zone di allerta abruzzesi.

In particolare la criticità elevata riguarda le aree Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest, Maiella e Parco Nazionale d’Abruzzo, mentre è prevista “criticità moderata – codice arancione” per l’area di rischio Velino-Sirente.

Il Centro Funzionale invita quindi “i Comuni in cui è prevista criticità, a prestare particolare attenzione alle aree antropizzate interessate da innevamento. Si invitano le Autorità Locali di protezione civile – si legge nel bollettino – a tenersi costantemente aggiornate, sui Bollettini di Pericolosità Valanghe emessi dal Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri e sulle informative emesse dal Centro Funzionale d’Abruzzo, e monitorare costantemente il proprio territorio al fine di essere pronti ad affrontare le criticità”.

Con la criticità elevata, “le valanghe attese possono interessare in modo esteso le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe. Si tratta per lo più di eventi di magnitudo elevata o molto elevata, che possono anche superare le massime dimensioni storiche”. Il tutto con “grave pericolo per l’incolumità delle persone” e “possibili danni ingenti per i beni colpiti”.

Maltempo: scuole L’Aquila,domani sospese attività didattiche

Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia del territorio comunale dell’Aquila saranno sospese domani, sabato 21 gennaio.

Lo stabilisce un’ordinanza emessa oggi pomeriggio, alla luce delle previsioni meteo che indicano un peggioramento della situazione con nevicate e gelate.

La decisione di provvedere con ordinanza alla sospensione delle attività didattiche è scaturita, per ragioni di sicurezza con lo scopo di eliminare i pericoli per l’incolumità pubblica, in seguito a una riunione in Comune tra la Protezione civile, le Opere pubbliche (che gestiscono il Piano neve) e la Polizia municipale.

Nel corso dell’incontro si è preso atto della possibilità di una nevicata abbondante in base ai dati meteo del Centro funzionale della Regione Abruzzo, tenendo anche conto che le numerose frazioni in altura risentono maggiormente dei disagi delle nevicate. È stato inoltre considerato che, in ogni caso, la diminuzione del traffico sulle strade rende più agevoli gli interventi di ripulitura dei mezzi spartineve.

La proposta della sospensione delle attività didattiche emersa al termine della riunione è stata resa nota al sindaco Pierluigi Biondi, che ha firmato l’ordinanza, comunicata alla prefettura, alle forze dell’ordine, alle strutture di soccorso e agli uffici competenti per le scuole.

Il Piano neve del Comune dell’Aquila, in vigore fino al prossimo 16 aprile, prevede l’allestimento di una sala operativa a via Ulisse Nurzia, che può essere contattata ai recapiti telefonici 0862.314635 oppure 0862.645632, e mail [email protected] .

Sono 13 i mezzi con lama e spargisale a disposizione degli addetti delle Opere pubbliche, oltre ai veicoli a supporto, cui si affiancano quelli delle 12 ditte private incaricate dal Comune soprattutto per gli interventi nelle frazioni nel caso di nevicate copiose. I mezzi comunali sono al lavoro soprattutto per lo spargimento di sale fin da martedì scorso e sono tuttora operativi sulle strade del territorio.