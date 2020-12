ABIO L’AQUILA: RIPRESA DISTRIBUZIONE KIT ACCOGLIENZA NEL REPARTO DI PEDIATRIA DEL SAN SALVATORE

L’AQUILA – “In questo 2020 così difficile oggi per Abio L’Aquila è un giorno speciale! Finalmente, dopo più di 9 mesi possiamo riprendere la distribuzione del nostro kit di accoglienza ai bambini che accedono al Reparto di Pediatria, al Pronto Soccorso Pediatrico e al Reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale San Salvatore di L’Aquila”.

A scriverlo in una nota i volontari dell’associazione che, dal 4 ottobre 2004, hanno portato ogni giorno in ospedale il loro impegno e la loro presenza, offrendo un’occasione di gioco e un sorriso ai piccoli ricoverati e un sostegno alle loro famiglie in un momento delicato e difficile come quello di un ricovero, di una visita ambulatoriale o di una consulenza in pronto soccorso.

“Da fine febbraio 2020, a causa della pandemia, non è stato però più possibile essere fisicamente in Ospedale accanto ai bambini e alle loro famiglie. I nostri volontari non potranno ancora riprendere il servizio attivo ed essere presenti accanto ai bambini e alle loro famiglie, ma da oggi tutti i bambini troveranno ad accoglierli un “Kit di accoglienza” utile ad alleviare il disagio della malattia e del ricovero”, si legge nella nota.

Inoltre, per festeggiare il Natale nel kit di accoglienza i bambini troveranno un dono della Lego. Anche quest’anno, infatti, Lego Italia ed Abio sono insieme per portare un sorriso ai bambini in ospedale grazie al Progetto Lego Build To Give (Per info: Lego.it/BuildtoGive).

“Speriamo che questo piccolo gesto possa essere utile per donare un sorriso ai bimbi e alle loro famiglie in un momento estremamente delicato come quello della malattia di un bambino che in questo anno di pandemia è ancora più complicato ed estremamente difficile”, prosegue la nota.

“Come ci ha detto il pediatra prof. Giovanni Farello nell’accogliere favorevolmente la nostra proposta di ripresa di questo servizio di accoglienza, infatti, “se dal punto di vista strettamente sanitario i piccoli non sono stati colpiti in modo significativo dalla pandemia, il disagio, la drastica variazioni delle abitudini quotidiane, l’isolamento protratto conlararefazione dei rapporti con i coetanei, ha causato un importante scadimento della loro qualità della vita. Abio L’Aquila ringrazia il personale tutto del Reparto di Pediatria e di Neuropsichiatria Infantile per essersi reso disponibile a distribuire i kit di accoglienza ai bambini che accedono ai loro reparti”, conclude la nota.

