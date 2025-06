ABISSI-RITA EVELIN: LA STRAGE DEI PESCATORI NEI MARI D’ITALIA, IL NUOVO LIBRO-INCHIESTA DI LANNES

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’opera che porta alla luce una tragedia avvolta nel mistero e nelle ombre del potere.

Venerdì 27 giugno, alle ore 18:30, presso la sala consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto, si terrà la presentazione ufficiale di ABISSI – Rita Evelin: la strage di pescatori nei mari d’Italia, il nuovo libro-inchiesta di Gianni Lannes.

Il libro, che sarà presentato in anteprima nazionale, uscirà ufficialmente in tutte le librerie italiane a partire dal mese di settembre 2025.

ABISSI riporta alla luce la vicenda del naufragio del peschereccio Rita Evelin di San Benedetto del Tronto, avvenuto la mattina del 26 ottobre 2006 al largo di Porto San Giorgio.

Nonostante il mare calmo e la buona visibilità, la barca affonda, portando con sé la vita di tre pescatori: Luigi Luchetti, Ounis Gasmi e Francesco Annibali.

Il relitto, che giace ancora oggi a soli 80 metri di profondità, presenta segni inequivocabili di una collisione con un’unità subacquea, ma non sono mai stati individuati i responsabili né chiarite le cause dell’affondamento.

Attraverso un’inchiesta giornalistica meticolosa, ABISSI esplora gli abissi di questa vicenda, rivelando i depistaggi, le nebbiose ragioni di Stato e i misteri che avvolgono il caso.

Un’opera che non si limita a raccontare un singolo incidente, ma che fa luce su numerosi episodi simili di tragedie che restano senza giustizia, spesso legate a operazioni militari nascoste e a servitù militari eterodirette.

La presentazione si terrà a San Benedetto del Tronto, nella sala consiliare del Comune, luogo simbolo di cultura e dibattito: è lo stesso luogo che, nel silenzio e nel lutto, accolse nel 2006 la bara di Francesco Annibali, uno dei tre marinai.

Saranno presenti, insieme all’autore, il giornalista e scrittore Pier Paolo Flammini e la scrittrice Antonella Roncarolo, che dialogheranno con il pubblico sui temi trattati nel libro, approfondendo i risvolti politici e istituzionali di una vicenda che ha coinvolto non solo le vittime del naufragio, ma l’intero Paese.

Un evento promosso con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, per tornare a interrogarsi su una tragedia che ha segnato profondamente la nostra comunità.

Un’occasione unica per scoprire in anteprima un’inchiesta che porta alla luce temi di grande attualità, invitando alla riflessione su verità taciute, abusi di potere e la difficile ricerca di giustizia.

L’autore

Gianni Lannes (classe 1965) è giornalista investigativo, fotografo, scrittore. Freelance in prima linea dal 1987: ha lavorato per la radiotelevisione italiana (RAI, LA7) e in gran parte dei giornali italiani, tra i quali Il Manifesto, L’Unità, L’Espresso, Panorama, La Repubblica, La Stampa e Il Corriere della Sera. Ha pubblicato i seguenti libri di inchiesta: Nato: colpito e affondato (2009), Il grande fratello. Strategie del dominio (2012), Terra muta (2013), Nato: la strage del Francesco Padre (2014), Italia Usa e getta (2014), La montagna profanata (2015), Né vivi né morti (2016), Bambini a perdere (2016), Vaccini dominio assoluto (2017), Vaccini cavie civili e militari (2018), Bombe a… mare (2018), L’Italia trema (2023), Scie di guerra (2023), Ustica e Bologna: due stragi senza verità (2023), Israele olocausto finale? (2024). Dal 2012 ha curato il suo blog ‘Su la testa!’, oscurato da Google il 13 marzo 2025, in cui ha approfondito temi di attualità, come il traffico di esseri umani, il commercio criminale di armi, le guerre, la geo-ingegneria militare, l’inquinamento ambientale, le ecomafie multinazionali, la nemesi sanitaria, l’uccisione di giornalisti e le stragi internazionali che hanno insanguinato l’Italia.