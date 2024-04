ABITAZIONI DA UN EURO A PRATOLA PELIGNA: ARRIVANO SVEDESI E BRASILIANI, FINORA 24 CASE CEDUTE

PRATOLA PELIGNA – Salgono a 24 le case ad 1 euro acquistate nel centro storico della cittadina di Pratola Peligna (L’Aquila). Una casa è stata acquistata da un cittadino di origini brasiliane con cittadinanza francese.

L’acquisto di altri due immobili è stato invece disposto con l’atto successivo, sottoscritto da due cittadini svedesi. Dal 2021 ad oggi sono stati 24 gli atti sottoscritti dal Comune a firma del sindaco, Antonella Di Nino e l’assessore comunale, Paolo Di Bacco, che coniò l’iniziativa per il recupero del disabitato.

“Continua a suscitare interesse e a dare i propri risultati il progetto dell’amministrazione comunale, seguito dall’assessore all’urbanistica Paolo Di Bacco, avviato nel febbraio del 2021 e portato avanti dall’apposito ufficio del recupero del disabitato”, commentano dal municipio pratolano.

L’obiettivo del progetto di “case a 1 euro” è quello di lanciare e recuperare il borgo medioevale della cittadina e restituire al centro storico un aspetto decoroso. Il Comune aveva chiamato a raccolta i proprietari delle abitazioni che sono state messe a disposizione per l’acquisizione. Non appena un acquirente mostra interesse per una delle case disponibili ha due mesi di tempo per sottoscrivere il contratto e poi ulteriori sei mesi per la presentazione del progetto di riqualificazione che dovrà essere realizzato entro quattro anni. L’acquirente interessato non deve fare altro che presentare la propria proposta per fare in modo che l’abitazione venga tolta dalla vendita e avviare l’iter per l’acquisto. Grazie ai tanti incentivi statali, attualmente in vigore, gli acquirenti riescono a rimetterle a nuovo con poche migliaia di euro e ad avere una casa in centro completamente ristrutturata. Tutte le abitazioni in “vetrina” si trovano nel centro storico pratolano, principalmente nel quartiere Schiavonia.