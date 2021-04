“ABOLIRE IL COPRIFUOCO”, STRISCIONI DI CASAPOUND ABRUZZO E MOLISE PER CHIEDERE CANCELLAZIONE MISURA

L’AQUILA – “Abolire il coprifuoco!”. Questo il testo degli striscioni affissi da CasaPound Italia in diverse città abruzzesi e molisane, per protestare contro la decisione del governo di protrarre questa misura.

“Il coprifuoco è inutile sul piano sanitario e dannoso dal punto di vista economico e sociale, in quanto va ad annullare ogni possibile effetto positivo delle già limitatissime aperture di questa settimana – afferma CasaPound Italia in una nota. Non ci sono mezze misure: per salvaguardare la tenuta economica e psicologica della comunità nazionale, già messa a durissima prova da mesi di chiusure e restrizioni, il coprifuoco deve essere abolito. Questo chiede la stragrande maggioranza degli italiani, cui abbiamo voluto dar voce con questa protesta”.