L’AQUILA – Il numero di interruzioni volontarie di gravidanza in Italia continua a scendere ed i tassi di abortività sono tra i più bassi al mondo. Nel 2020 sono state poco più di 66mila, il 9,3% in meno rispetto al 2019 e circa un quarto rispetto al picco massimo di 234mila registrato nel 1983.

E cala, seppur lievemente, anche la quota di ginecologi obiettori: oltre il 60%, però, invoca il diritto a non eseguire aborti. Esistono, tuttavia, ampie differenze regionali. Nella provincia autonoma di Bolzano esercita il diritto all’obiezione l’84,5% dei ginecologi, in Abruzzo l’83,8%.

Dopo il “terremoto” negli Stati Uniti con la Corte suprema che ha abolito la storica sentenza sull’aborto che ha garantito l’interruzione di gravidanza negli Stati, questo è il quadro 2020 del nostro Paese fotografato dall’ultima Relazione del ministro della Salute al Parlamento.

In Italia l’interruzione volontaria di gravidanza è regolata dalla Legge 194 del 1978 in base alla quale ogni donna può abortire entro i primi 90 giorni (12 settimane) di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari e che, quindi, dipendono dalla volontà della donna.

Secondo i dati della Relazione, l’Italia è tra i Paesi con i più bassi tassi di abortività al mondo: 5,4 interruzioni ogni mille donne tra i 15 e i 49 anni (-6,7% rispetto al 2019).

La fascia di età in cui si registrano tassi più elevati è quella compresa tra i 30 e i 34 anni (9,4 per mille). Sono invece le ragazze più giovani, al di sotto dei 20 anni, quelle in cui si è registrato il calo più importante: -18,3%, con un tasso di abortività passato dal 3,7 per mille del 2019 al 3 per mille del 2020.

Si riducono gli aborti anche nelle cittadine straniere, che tuttavia continuano ad avere tassi di abortività più alti rispetto alle italiane (12 per mille).

La riduzione del numero di interruzioni osservata negli ultimi anni potrebbe essere in parte riconducibile all’aumento delle vendite dei contraccettivi di emergenza a seguito delle 3 determina Aifa che hanno eliminato l’obbligo di prescrizione medica.

Infine, per quel che concerne l’obiezione, nel 2020, la percentuale di ginecologi obiettori su scala nazionale è scesa al 64,6% rispetto al 67% dell’anno precedente.

Nella provincia autonoma di Bolzano esercita il diritto all’obiezione l’84,5% dei ginecologi, in Abruzzo l’83,8%, in Molise l’82,8%, in Sicilia l’81,6%, in Basilicata l’81,4%. I minori tassi di obiezione tra i ginecologi si riscontrano in Valle d’Aosta (25%). Più basso il tasso di obiezione tra gli anestesisti: nel 2020 è pari al 44,6% in lieve aumento rispetto al 43,5% del 2019, con tassi che variano dal 20% della Valle d’Aosta al 75,9% della Calabria.

Ma in Italia la legge sull’aborto è a rischio? Una domanda che nasce dopo i fatti negli Stati Uniti.

“Parlando di aborto una premessa è fondamentale: il tema nel nostro Paese è disciplinato da una legge ordinaria e quindi per potere procedere ad una modifica è necessaria e sufficiente un’ altra legge. Cioè un intervento del Parlamento”, spiega Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto Costituzionale all’Università degli Studi Roma Tre, aggiungendo che “bisogna tenere presente che nel 1981 c’è stato un referendum con il quale il popolo italiano ha affermato che la legge sull’aborto non andava abrogata (come era accaduto dieci anni prima anche per la legge sul divorzio). Quando il popolo si pronuncia in sede di referendum la legge diventa ‘non modificabile’, ma soltanto per una legislatura, come ci ha ben spiegato nel 2012 la Corte costituzionale. Infatti, nel nostro sistema la democrazia diretta ha un plusvalore rispetto alla democrazia rappresentativa, ma soltanto a tempo”.

Per il costituzionalista su quest’ultimo aspetto “è emblematico quanto accaduto con l’energia nucleare: è stata abrogata per volontà popolare nel 1987, ma poi dopo vent’anni il Parlamento la aveva introdotta nuovamente, nella sua piena discrezionalità”.

Su un tema così delicato, come quello della interruzione volontaria della gravidanza, il Parlamento ad oggi è quindi libero.

“È libero di intervenire, nel complesso quadro dei valori costituzionali di tutela della madre, del nascituro e della salute – aggiunge Celotto -. Va comunque ricordato, in un’ottica liberale, che l’aborto, per quanto delicato, non può non essere disciplinato, per non lasciare un tema così sensibile ad un ‘mercato nero’, come per decenni accaduto anche da noi”.

A detta del docente, comunque, la decisione presa oggi negli Usa “dimostra il grande dibattito che è in corso nelle democrazie occidentali in tema di diritti. Negli ultimi anni assistiamo a un processo sempre più delicato di bilanciamento dei valori con ripensamenti e specificazioni: in Italia ne abbiamo un esempio con il dibattito attualissimo sulla eutanasia”.