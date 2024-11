ABRUZZESI NEL MONDO: PRIMA RIUNIONE OSSERVATORIO CRAM, INNAURATO CONFERMATO ALLA GUIDA

PESCARA – “Abbiamo preso contezza di tutti i rappresentanti che sono incardinati nell’Osservatorio ed inoltre abbiamo eletto il rappresentante dell’Osservatorio all’interno del Cram, il Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo, riconfermando nella carica Antonio Innaurato“.

Così, in una nota, il sottosegretario regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario che ha coordinato i lavori dell’Osservatorio per l’emigrazione con la prima seduta che si è tenuta oggi presso la sede del Consiglio regionale a Pescara.

“È stata senza dubbio una giornata proficua – aggiunge D’Amario – soprattutto perché l’Osservatorio si è dato una prima importante scadenza con la riformulazione di una nuova legge sul Cram che risale ormai al 2004. Da quella data molte cose sono cambiate e dunque non è più rinviabile una revisione della legge stessa, necessaria per adeguarla alle nuove esigenze che vive il mondo dell’emigrazione abruzzese”.

“Bisogna prendere coscienza del mondo che cambia e quindi di associazioni di abruzzesi all’estero che operano in altri aree del mondo fin qui non considerate, a cominciare dalle associazioni che operano in Cina e Giappone”, conclude.