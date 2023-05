ABRUZZO ACCOGLIE GIRO D’ITALIA SUL TETTO DEGLI APPENNINI: LUOGHI, ORARI, PERCORSO E PROTAGONISTI

L’AQUILA – E alla fine il gran giorno è arrivato: il giro D’Italia, nella sua settima tappa, con partenza da Capua in Campania, intorno alle 13.30 entrerà in Abruzzo, a Castel di Sangro, e tra le 16.30 e 17.30 arriverà a Campo Imperatore, a 2.130 metri, davanti l’hotel degli impianti sciistici.

Dopo aver attraversato Roccaraso, l’altopiano delle delle 5 miglia, Rocca Pia, Pettorano su Gizio, Sulmona, Pratola Peligna, Popoli, Bussi sul Tirino, Ofena. Calascio, Santo Stefano di Sessanio da cui comincerà l’avvincente scalata verso il Gran Sasso, direzione lago Racollo, nell’incanto del paesaggio “invernale” dove, tra due muri di neve, sfilerà la carovana rosa del Giro d’Italia, diretta a Campo Imperatore.

Traguardo Volanti a Castel di Sangro e Bussi sul Tirino. Gran Premio della Montagna di seconda categoria a Roccaraso (m 1254) e Calascio (m 1190) e di prima categoria a Campo imperatore, a metri 2130

Le previsioni meteo danno un tempo incerto tra nuvole, nebbia e freddo. Le strade, chiuse alle auto, sono ormai pulite, costeggiate da muri di neve accumulati dagli spazzaneve della Provincia dell’Aquila che hanno lavorato in questi giorni.

Intanto sono diventate virali le foto di Giorgio Baldi dello spettacolare castello di Rocca Calascio illuminato di rosa: tutti in attesa della Carovana Rosa da Capua, si spera che non piova, per preservare lo spettacolo che il paesaggio montano riserverà nella prima vera tappa di montagna del Giro 2023.

Numerose le biciclette che prevedono di salire sulla strada, interdetta alle auto che vide nel 1999 scalatore un indimenticabile Marco Pantani.

Come anticipato ieri ad Abruzzoweb da Luigi Faccia, consigliere comunale dell’Aquila e maestro di sci, a Campo Imperatore ci sarà un evento a sorpresa. All’area del traguardo potranno accedere, però solo le mille persone che hanno prenotato il biglietto online sul sito del Centro turistico del Gran Sasso, ticket andati a ruba in poche ore. Si salirà e scenderà solo con la funivia, prima corsa alle otto di stamattina. Una nota del Comune suggerisce di stampare il biglietto indispensabile per accedere al varco posto all’incrocio della statale 17 bis con la provinciale del Vasto, con possibilità di parcheggiare, fino a esaurimento posti, sul lato destro della strada in direzione Fonte Cerreto.

Gli ultimi due km, tutti intorno al 9% sono caratterizzati dai tornanti. In quei chilometri si decise la tappa del 2018 con l’allungo vincente della maglia rosa Simon Yates. Viste le caratteristiche della tappa i favoriti sono considerati Lorenzo Fortunato (Eolo) e Ben Healey (Ef)

Resta intanto maglia rosa Andreas Leknessund, seguito a ruota dal belga Remco Evenepoel e dal francese Aurelien Paret-Peintre, il portoghese Joao Almeida e lo sloveno Primoz Roglic.

Prosegue al Parco del Castello dell’Aquila, “L’Aquila in rosa, aspettando il giro”, con un ricco calendario di appuntamenti in programma fino al 14 maggio in attesa della tappa con arrivo a Campo Imperatore, organizzato dal Comune dell’Aquila.

BUS E FUNIVIA VERSO L’ARRIVO DELLA SETTIMA TAPPA

In vista della 7/a tappa del Giro d’Italia in arrivo a Campo Imperatore, l’Ama ha allestito un servizio di bus navetta gratuito dal varco posto sulla statale 17 bis, all’altezza del bivio per la strada del Vasto, fino all’imbocco con piazzale Simoncelli.

Lungo la strada saranno posizionate due fermate intermedie, segnalate da paline mobili. Il servizio sarà continuativo domani dalle 10 alle 15 e dalle 18.30 alle 22, con possibilità di prolungamento degli orari in funzione dell’afflusso e del deflusso.

Inoltre l’Ama, con quattro mezzi, e la Tua, con due, supporteranno il trasporto della Funivia del Gran Sasso per la discesa verso Fonte Cerreto, a fine gara, partendo alle 19 circa da Campo Imperatore per arrivare alla base della funivia. Potranno trasportare circa 450 persone.

I mille i posti disponibili sulla funivia del Gran Sasso d’Italia, per raggiungere Campo Imperatore dalla base di Fonte Cerreto sono stati tutti venduti. Il possesso del biglietto – preferibilmente da stampare – sarà indispensabile per accedere al varco posto all’incrocio della statale 17 bis con la provinciale del Vasto, con possibilità di parcheggiare, fino a esaurimento posti, sul lato destro della strada in direzione Fonte Cerreto.

Non saranno valide le tessere stagionali né altri tipi di benefici e agevolazioni per l’uso della funivia, la cui operatività sarà assicurata fino a quando non sarà terminato il deflusso del pubblico da Campo Imperatore. La portata del mezzo è pari a 500 persone l’ora, per cui occorrerà del tempo per completare il trasporto in discesa.

Le auto con persone con diversa abilità motoria, in possesso di biglietto, potranno raggiungere la base della funivia del Gran Sasso. Personale del Comune fornirà assistenza in un parcheggio riservato per questi veicoli.

Saranno impegnati 85 tra dipendenti comunali e volontari di protezione civile, per garantire nel modo migliore possibile il regolare svolgimenti dei servizi di competenza dell’ente. Sarà operativo il Centro operativo comunale (Coc) dalle 7.30 alle 24.