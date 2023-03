ABRUZZO AIRPORT: RINNOVATO CONTRATTO CON RYANAIR, 15 ROTTE Q 115 VOLI SETTIMANALI

PESCARA – Prosegue per altri 5 anni il percorso di collaborazione tra Abruzzo Airport e la compagnia Ryanair. L’ufficialità è arrivata oggi durante la conferenza stampa di lancio della stagione estiva 2023 cominciata lunedì, che si concluderà a fine ottobre e presentata da Vittorio Catone, da Mauro Bolla, country manager per l’Italia di Ryanair e dall’assessore regionale al Turismo, Daniele D’Amario.

Quindici le rotte che verranno operate per tutta l’estate per un totale di 115 voli settimanali, con una crescita del 45% sulla stagione 2019. La novità è il collegamento effettuato con Catania in Sicilia che si aggiunge alle ormai classiche destinazioni di Milano Bergamo, Torino, Alghero e Trapani per l’Italia, Düsseldorf e Memmingen per la Germania, Cracovia e Varsavia per la Polonia, e poi Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Barcellona Girona, Malta, Praga, Bucarest.

“Siamo veramente soddisfatti di essere giunti al rinnovo contrattuale che garantirà una crescita a lungo termine con Ryanair, un cammino intrapreso 22 anni fa con la compagnia irlandese, che copre quasi l’80 per cento dei collegamenti e dei flussi passeggeri che transitano per lo scalo abruzzese – ha commentato Vittorio Catone -. I risultati da record ottenuti lo scorso anno, con oltre 715 mila passeggeri, sono stati possibili proprio grazie a questa partnership e quindi sapere di averla prolungata fino al 2028 è un bellissimo risultato. La stagione estiva che parte in questi giorni si presenta appetibile sia per i passeggeri che vogliono partire dall’Abruzzo, ma anche e soprattutto per potenziare l’incoming sulla nostra regione”.

“In qualità di compagnia aerea n. 1 a Pescara e in Italia – ha affermato il country manager di Ryanair Bolla – Ryanair è lieta di annunciare il più grande operativo di sempre su Pescara per l’estate ’23, con 1 nuova rotta per la splendida città siciliana di Catania e un aumento delle frequenze su 8 delle nostre mete più popolari, tra cui Bucarest, Bruxelles, Londra, Malta, Milano, Trapani e Torino, offrendo ai passeggeri ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa e offrendo più traffico, più posti di lavoro e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. Per celebrare questa fantastica notizia e i 22 anni di operatività Ryanair da/per Pescara, abbiamo lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da soli € 29,99 per viaggiare tra aprile e ottobre 23 su Ryanair.com”.

“Oggi è un giorno felice – ha dichiarato l’assessore D’Amario – perché vedere Ryanair che rinnova e potenzia il proprio impegno in Abruzzo è una cosa importante. La Regione è impegnata per far conoscere un territorio che ha tutto quello che serve per far contento un turista. La sua posizione strategica al centro dell’Italia e la presenza dell’aeroporto aiutano a intercettare le presenze turistiche. Tutto fa pensare che stiamo camminando sulla strada giusta”.

Entrando nello specifico Milano Bergamo conta 15 frequenze settimanali, Londra 7 operazioni, 6 per Bruxelles Charleroi, 4 per Torino e Malta, 3 per Trapani, Catania e Bucarest, 2 frequenze per Düsseldorf, Memmingen, Girona (che però da luglio salirà a 3), Praga, Alghero, Varsavia e Cracovia.

Per quanto riguarda il programma voli, Milano Bergamo viene effettuato ogni giorno così come Londra; Bruxelles Charleroi tutti i giorni tranne il sabato; Torino martedì, giovedì, sabato e domenica; Malta martedì, giovedì, venerdì e domenica; Trapani lunedì mercoledì e giovedì; Bucarest lunedì, mercoledì e venerdì; Barcellona Girona mercoledì e domenica; Alghero martedì e sabato; Praga martedì e sabato, Düsseldorf mercoledì e sabato; Memmingen, mercoledì e sabato; Varsavia mercoledì e sabato; Cracovia, lunedì e venerdì.