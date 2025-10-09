ABRUZZO AL TTG DI RIMINI: CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO, “TURISMO IN CRESCITA ANCHE GRAZIE A BANDI”

L’AQUILA – “L’Abruzzo si conferma una destinazione turistica in ascesa. In questi giorni si presenta al TTG Travel Experience 2025 di Rimini con una delegazione di 31 operatori e un imponente spazio espositivo di 200 mq, a testimonianza dell’importanza delle politiche di promozione adottate grazie al protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e le Camere di Commercio Gran Sasso e Chieti-Pescara”.

Così, in una nota, il presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, commentando i numeri che vedono gli arrivi salire a 12mila e le giornate di presenza raggiungere quota 39 mila nel 2025: “I dati, in particolare per i territori di L’Aquila e Teramo, supportano l’efficacia degli oltre 800mila euro investiti dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia nell’ultimo triennio. La nostra strategia inizia a dare risposte numeriche”.

L’investimento della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia si è concentrato negli ultimi tre anni su bandi per gruppi turistici e destagionalizzazione dei flussi. I risultati per i territori di L’Aquila e Teramo sono i seguenti:

• Arrivi totali: sono saliti a 12mila (rispetto agli 8mila dell’anno precedente).

• Giornate di presenza: hanno raggiunto quota 39mila (a fronte delle 24mila dell’anno precedente).

Particolarmente significativa è la risposta del mercato internazionale. Analizzando i flussi generati dai soli bandi camerali, si registrano nel 2025:

• 1.708 arrivi esteri che hanno sviluppato ben 7mila giornate di presenza;

• 38 gruppi di turisti stranieri (rispetto ai 14 del 2024).

Si segnalano, in particolare, nuovi flussi provenienti dall’America (con gruppi statunitensi attratti dai siti culturali), oltre a quelli storici dalla Germania e dal Belgio (interessati all’offerta del turismo costiero/mare).

“Questi numeri non sono casuali – prosegue Ballone – la programmazione costante dei bandi ha reso la nostra offerta turistica attrattiva, affidabile e intercettabile dai player del settore per viaggi organizzati verso l’Abruzzo, una destinazione che prima non era inserita nella loro offerta”.

“Continuiamo a investire per posizionare L’Aquila e Teramo, oltre all’Abruzzo in generale, come destinazioni di eccellenza 365 giorni l’anno, in particolare in vista del 2026, quando il capoluogo abruzzese sarà Capitale Italiana della Cultura”, conclude.