ABRUZZO ANCORA FORTUNATO AL GIOCO: SCOMMETTITORE DI PERANO INCASSA 50MILA EURO CON “10ELOTTO”

CHIETI – Abruzzo ancora fortunato al gioco “10eLotto”: infatti, secondo quanto riporta Agipronews, a Perano, un piccolo centro in provincia di Chieti, sono stati vinti 50mila euro grazie a un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.

Nei giorni scorsi c’è stata un’altra importante vincita nel Teramano dove uno scommettitore ha giocato pochi euro al Gratta e vinci portando a casa due milioni.