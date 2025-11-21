ABRUZZO ANCORA PREMIATO CON IL 10ELOTTO: SCOMMETTITORE AQUILANO GIOCA 3 EURO E NE VINCE 50MILA

21 Novembre 2025 11:04

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Festeggia l’Abruzzo con il 10eLotto: colpo da 50mila euro all’Aquila. Come riporta Agipronews, la vincita più alta del concorso di giovedì 20 novembre è stata realizzata con un “9” Oro e una giocata da 3 euro in un punto vendita di Corso Vittorio Emanuele.





L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,5 miliardi da inizio anno.

