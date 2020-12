ABRUZZO ARANCIONE: BOCCIA “DIFFIDIAMO”, MARSILIO “GOVERNO PUO’ SOLO IMPUGNARE”

PESCARA – È scontro tra il Governo e la Regione Abruzzo, a seguito dell’ordinanza numero 106 del presidente, Marco Marsilio, Fratelli d’Italia, che ha fatto tornare da ‘rossa’ ad ‘arancione’ la regione già da oggi, prima della naturale scadenza delle tre settimane, prevista mercoledì.

A prendere posizione il ministro delle Autonomie regionali, Francesco Boccia, del Partito democratico che avverte Marsilio, intervenendo alla trasmissione televisiva “Non è la D’Urso'”.

“C’è la disponibilità del Governo – ha detto il ministro -, a riconoscere la fine del periodo di zona rossa nelle tre settimane che sono necessarie e sono obbligatorie, quindi se l’Abruzzo tornasse in zona arancione da mercoledì avrebbe l’intesa del ministero della Salute. Se la regione Abruzzo decide autonomamente di andare in zona arancione da domani mattina sarà diffidata”.

Secondo la messa in mora, afferma l’Ansa sulla base di fonti governative, la responsabilità di eventuali nuovi contagiati nei luoghi che sarebbero invece dovuti restare chiusi ricadrebbe sotto la diretta responsabilità della Regione Abruzzo.

La decisione del presidente Marsilio provoca intanto veementi reazioni da parte degli esponenti del centrosinistra e Movimento 5 stelle abruzzesi, in Regione e al parlamento.

La partita riguarda interamente il rispetto delle tempistiche e delle regole che prevedono la suddivisione delle regioni in fasce in base ai colori. Obiettivo di Marsilio è quello di far sì che l’Abruzzo possa passare in zona gialla per il Natale. Non solo: i tempi per un eventuale ricorso governativo sarebbero strettissimi, e forse fuori tempo massimo così come va sottolineato che l’ordinanza regionale precedente, quella “rossa”, fu poi validata dallo stesso Governo.

Afferma oggi Marsilio a Rai Radio 1 nel corso della trasmissione Che giorno è: “Al momento non ho ricevuto alcuna nota di diffida. Io non cerco lo scontro istituzionale. Ho sempre collaborato e collaboro con il Governo. Credo ci sia un`interpretazione sbagliata sulle tempistiche da parte sua perché non tiene conto dei dati reali e l`esigenza di fare sintesi tra la salute e le ragioni economiche”.

Alla domanda se, come ieri è stato affermato dal Governo, si senta responsabile nel caso di nuovi casi di contagio ha replicato: “E’ l`unico aspetto sgradevole della vicenda. Non so se questa cosa mi verrò notificata, ma comunque mi chiedo allora di tutti gli altri casi, di chi è la responsabilità penale?”. Marsilio è quindi tornato a spiegare il perché della scelta di anticipare prima la zona rossa al 18 novembre, con ordinanza ministeriale del 22, e ora quella arancione che sarebbe dovuta scattare mercoledì 9 dicembre, sottolineando di aver fatto il passaggio in zona rossa “mentre gli altri presidente di Regione, anche di appartenenza di Governo, protestavano. Per me bisogna essere seri: quando c’è pericolo vanno applicate misure di salvaguardia anche estreme. Quando però la situazione è sotto controllo, e lo verificano anche i nostri Cts che non sono meno esperti di quelli di Roma, torniamo ad aprire in sicurezza”

Questo pomeriggio, alle ore 15.00, nella sede di Palazzo Silone, a L’Aquila, il presidente illustrerà alla stampa le ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 adottate con l’ordinanza.

Marsilio, con sua ordinanza, aveva imposto la zona rossa dal 18 novembre e il ministero aveva confermato quel provvedimento con un’ordinanza in vigore dal 22. Ora il governatore ritiene che siano trascorsi i 21 giorni in zona rossa e – si legge in una nota dello staff – ha “ritenuto di doversi assumere la responsabilità di evitare che un’applicazione letterale delle norme vigenti provocasse all’Abruzzo un trattamento sproporzionato e dannoso”.

“Già da domani mattina – si legge nella nota di ieri – si applica in tutto il territorio regionale la disciplina prevista nelle cosiddette zone arancioni per gli esercizi commerciali. Il completamento del percorso avverrà mercoledì 9 con la riapertura delle scuole, dopo esattamente 21 giorni di disciplina in zona rossa. L’interlocuzione con il Ministro, che è stato informato prima dell’adozione del provvedimento – prosegue il comunicato – si è svolta sempre all’insegna della reciproca correttezza e leale collaborazione istituzionale”.

“La regione Abruzzo – affermano però fonti del Governo – aveva anticipato l’ingresso in zona rossa rispetto all’ordinanza del governo. La cabina di regia che monitora i dati di tutte le regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare alla zona arancione nella giornata di mercoledì. La scadenza dei 21 giorni è però prevista per mercoledì, non per lunedì. Quindi non c’è avallo su questa ulteriore anticipazione”.

Fonti vicine al presidente Marsilio fanno sapere che il Governatore abruzzese non commenterà direttamente la puntualizzazione del Governo sulla data di mercoledì, anche perché nel comunicato veniva riferito come Marsilio avesse sentito il ministro Roberto Speranza, ma non che il ministro avesse “avallato la decisione”. La responsabilità della riapertura è di Marsilio, “assunta in totale autonomia”.

La Regione quindi prova a chiudere la partita: le stesse fonti ribadiscono che l’ordinanza, “è in vigore da domani” è che “il governo può solo, eventualmente, impugnarla”. Oggi comunque Marsilio farà il punto della situazione in una conferenza stampa.

Attesa anche dell’incontro di oggi pomeriggio tra Regini e ministro Boccia, alle 18 per un aggiornamento sul piano vaccini Covid-19.

A seguire le reazioni politiche di centrosinistra e M5s contro lo “strappo” di Marsilio.

“Marsilio sta ancora una volta usando gli abruzzesi per fare propaganda, gettando una comunità intera nel caos e nella confusione con un’ordinanza che apre una contrapposizione istituzionale che la nostra Regione non ha mai conosciuto”, è il commento del capogruppo Pd al Consiglio regionale Silvio Paolucci.

“Il presidente ben sapeva bene che i termini temporali dell’area rossa non gli avrebbero consentito l’uscita prima di 21 giorni – riprende Paolucci – Di più, aveva scelto la zona rossa prevedendo che tutto il Paese sarebbe diventato tale, sbagliando clamorosamente ogni previsione e incastrando la nostra regione nelle massime restrizioni che hanno condotto alla paralisi di tutte le attività. L’anticipazione maldestra di 48 ore del ritorno alla zona arancione non può avere alcun valore legale, dopo aver già concordato con il Governo tempi e modalità dell’anticipo dell’uscita dalle massime restrizioni a partire dal 9 dicembre, piuttosto dimostra ancora una volta che Marsilio sceglie di piegare problemi di portata epocale a una dialettica di contrapposizione verso l’esecutivo nazionale per meri interessi di partito”.

“Forzare la mano e portare l’Abruzzo allo scontro istituzionale è solo vergognoso. Fare politica con il Covid è una manovra da ‘militanti’ di bassa levatura. Buttarla in confusione, a discapito dei commercianti e degli operatori economici, è da irresponsabili. Da due mesi comunica in modo avventato, fomentando sconforto, disillusione e rabbia, al posto di occuparsi di un’emergenza sanitaria esplosa per via della carenza di una guida e di quella sociale aggravata per via di risorse per l’economia da lui promesse e mai arrivate. Pensi, Marsilio, a fare l’unica cosa per cui è stato eletto due anni fa: governare l’Abruzzo. Potrà fare propaganda quando ci sarà una campagna elettorale da fare, ora c’è una pandemia da governare”, chiosa Paolucci.

Dura reazione anche dai consiglieri del Movimento 5 stelle.

“Il passaggio da zona rossa ad arancione, annunciato sul profilo Facebook del Presidente Marsilio, per di più nel tardo pomeriggio di domenica, è la sintesi perfetta di una gestione confusionaria che punta più alle logiche di consenso che al buonsenso – si legge nella nota -. Mentre si gioca con la propaganda, ci sono migliaia di esercenti che domattina alle 8.00 non sanno cosa fare. Ed è bene ricordare che le sanzioni a carico di chi apre in zona rossa sono salatissime”.

“Si continua a voler anticipare o prevedere le decisioni del Ministero lasciando gli abruzzesi in balia di informazioni discordanti tra la Regione e il Governo. Una confusione creata ad hoc, come quando si è voluta anticipare a tutti i costi la zona rossa, per nascondere sotto al tappeto i risultati di una gestione pessima dell’emergenza alimentando uno scontro istituzionale che non fa certo bene agli abruzzesi. Chi troppo spesso si riempie la bocca chiedendo di collaborare con la giunta regionale di fatto ostacola il lavoro dei Ministeri. L’Abruzzo ha bisogno di una guida responsabile e non di azioni irresponsabili di chi cerca consenso politico a danno di persone che da mesi sono provate”. Così i Consiglieri regionali M5S Abruzzo”, conclude la nota.

“Ennesima sceneggiata ormai si sta oltrepassando ogni limite. Prima Marsilio trascina nella zona rossa l’Abruzzo, senza ragione, e rimaniamo gli unici in Italia. Dopodiché il furbetto romano di notte, con il favore delle tenebre, si inventa una anticipazione fuori da ogni intesa e copertura normativa”, è il commento del deputato abruzzese di Italia Viva, Camillo D’alessandro.

Incalza anche la deputata M5S, Daniela Torto: “Marsilio non fa altro che creare confusione: c’è da constatare, amaramente, che il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio forse non si rende conto dello stato di confusione che crea nel cittadino con Ordinanze non sincroniche alle norme e alle decisioni delle istituzioni nazionali.” “Appena si è diffusa la notizia della nuova ordinanza, criptica nel suo contenuto, sono stata contattata da moltissimi cittadini che chiedevano, giustamente, quale comportamento avrebbero dovuto assumere da domani”, commenta la parlamentare.

