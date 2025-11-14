“ABRUZZO CONNESSO”: LA NUOVA INFRASTRUTTURA DIGITALE RAN, LA PRESENTAZIONE ALL’AQUILA

L’AQUILA – “La Regional Area Network (RAN) rappresenta un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio abruzzese, volto a migliorare l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e a rafforzare la connettività dei Comuni, favorendo l’accesso ai servizi digitali e la modernizzazione del sistema regionale”.

Si terrà martedì 18 novembre, alle ore 10, nella Sala Ipogea del Consiglio Regionale dell’Abruzzo all’Aquila, l’evento “Abruzzo connesso: la Regional Area Network”, dedicato alla presentazione della nuova infrastruttura di connettività pubblica realizzata con il sostegno del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027.

All’incontro – viene annunciato in una nota – interverranno il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, l’assessore all’Informatica, Mario Quaglieri e i commissari straordinari per la Ricostruzione Sisma 2016 e 2009, Guido Castelli e Mario Fiorentino, insieme ai rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Infratel Italia S.p.A. e dell’ANCI Abruzzo.

L’intervento – viene spiegato nella nota – “si integra con un progetto analogo promosso per la ricostruzione post-sisma 2016 e 2009 e consentirà di collegare i restanti comuni, realizzando una rete ad alte prestazioni tra i centri tecnici delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria”.

L’evento, accreditato come attività formativa dagli Ordini degli Ingegneri delle quattro province abruzzesi, “offrirà l’occasione per illustrare i benefici della RAN per le comunità locali e le opportunità che la nuova infrastruttura aprirà in termini di innovazione e coesione territoriale”.