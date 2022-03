ABRUZZO: CONSIGLIO DEI MINISTRI IMPUGNA LEGGE REGIONALE

L’AQUILA – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, a seguito dell’esame di vari provvedimenti legislativi, ha deciso di impugnare la legge della Regione Abruzzo, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti” (n.1 del 11/02/22). L’impugnativa è motivata dal fatto che alcune disposizioni in materia di energia sarebbero in contrasto con la normativa statale ed europea.