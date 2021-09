ABRUZZO DAL VIVO: OLTRE 150 MILA PRESENZE NEI COMUNI DEL CRATERE 2016

CROGNALETO – Una scommessa vinta quella di Abruzzo dal Vivo 2021, per numeri, qualità dell’offerta culturale e coinvolgimento delle comunità.

Dal 14 luglio fino al 7 settembre Abruzzo dal Vivo ha abitato prati, boschi, piazze e interi borghi dei 23 Comuni colpiti dal sisma 2016/17, creando una rete che idealmente unisce territori tra loro distanti ma simili, per potenzialità e difficoltà. 200 spettacoli, 400 artisti, oltre 200 tra tecnici e maestranze impiegate, quasi 25000 presenze dirette agli eventi di spettacolo, con un indotto di visitatori stimato in 150.000 presenze.

Nati nuovi Festival, Civitas fortezza d’Incanto a Civitella del Tronto, Castelli Residenza d’Artista a Castelli e 2 progetti culturali: il Premio Giuseppe Zilli per il Giornalismo a Fano Adriano (prima edizione nel 2022) e il Progetto di teatro itinerante per bambini nel Bosco Martese di Rocca Santa Maria. “Abruzzo dal Vivo è ormai un appuntamento importante e atteso con la cultura e l’intrattenimento per i territori delle aree interne”, dice Daniele D’Amario, assessore regionale alla Cultura.

“Abruzzo dal Vivo mette in evidenza l’importanza delle reti di Comuni, soprattutto quando si parla di Comuni piccoli dell’entroterra e questo festival rappresenta una best practice concreta”. “Abruzzo dal vivo vince di nuovo la sua scommessa, che è la scommessa di 23 sindaci uniti per la ripartenza”, dichiara Giuseppe D’Alonzo, sindaco di Crognaleto, Comune capofila, “e quest’anno la ripartenza era doppia, forse tripla dopo terremoto, nevicata eccezionale e pandemia, ancora una volta i Comuni hanno dimostrato l’importanza dell’unione, della sinergia che moltiplica le forze. Si riconferma Campotosto come luogo dei concerti in natura, e c’è una new entry, Piana di Elce, che prima del Concerto di Gianna Nannini non aveva ancora un nome né un’identità, che dimostra come la promozione di territori attraverso la cultura sia una scelta vincente. Inoltre vorrei sottolineare come Abruzzo dal Vivo rappresenti anche una importante opportunità di lavoro per tecnici e maestranze abruzzesi che, grazie anche alla convenzione siglata tra ARS Abruzzo, l’Associazione Regionale Service Abruzzo e Abruzzo dal Vivo sono stati protagonisti dietro le quinte di un eccezionale e incessante lavoro”.