“ABRUZZO DAL VIVO”, TRA I BIG IN CARTELLONE NANNINI, RANIERI, BRIDGEWATER E EINAUDI

PESCARA – Torna ‘Abruzzo dal Vivo’, dal 10 luglio al 29 agosto prossimi, nei territori dei Comuni colpiti dal sisma 2016/17. Oltre 60 giornate di spettacolo ed esperienze immersive in 23 Comuni, con più di 300 artisti coinvolti, oltre 200 maestranze abruzzesi, con supervisione artistica e coordinamento di Eleonora Coccagna: “Se parlassimo solo delle star nazionali ed internazionali che quest’anno animeranno le serate di Abruzzo dal vivo sbaglieremmo perché questo festival non è un menù di artisti, ma un reale strumento per illuminare con l’arte i meravigliosi luoghi d’Abruzzo”.

Il festival, finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura attraverso la Regione Abruzzo, riunisce: Crognaleto (comune capofila), Teramo, Barete, Cagnano Amiterno, Campli, Campotosto, Capitignano, Castel Castagna, Castelli, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Fano Adriano, Farindola, Isola del Gran Sasso, Montereale, Montorio al Vomano, Pietracamela, Pizzoli, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana. “Siamo riusciti a unire la IV e la V edizione per rendere questo Abruzzo dal vivo davvero speciale, per la presenza di grandi nomi, ma anche per questo diverso approccio a un turismo più lento riscoperto anche grazie a questi eventi tanto attesi” ha detto il sindaco di Crognaleto, Giuseppe D’Alonzo. Sostengono il progetto: Fondazione Tercas, Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Bim, Enel, Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Provincia di Teramo.

Tra gli eventi: Ludovico Einaudi (3/08 Campotosto), Gianna Nannini (25/07 Piano Roseto di Crognaleto), Massimo Ranieri (12/08 – Ex Fornace Montereale), Dee Dee Bridgewater (14/07 – S. Pietro in Campovalano), Francesco Bianconi (Pizzoli), James Senese (1/08 – Torricella Sicura), e all’Arena Parco Fluviale di Teramo Alice (21/07 ) Michele Bravi (08/08) e Lo Stato Sociale (15/08). E ancora Daniele Falasca septet, jazz con Francesco Bearzatti Tinissima 4et, Fabio Zeppetella, Dario Dedda e Gabriele Mirabassi, il trio Servillo, Girotto, Mangalavite, il Mat Trio, Marcello Allulli, Francesco Diodati e Ermanno Baron, i Roots Magic.