ABRUZZO DEL VINO IN LUTTO: È MORTO A 93 ANNI GIUSEPPE CIAVOLICH, GRANDE IMPRENDITORE DI MIGLIANICO

MIGLIANICO – Lutto nel mondo imprenditoriale abruzzese per la morte di Giuseppe Ciavolich, di Miglianico, 93 anni, che ha legato il suo nome al mondo del vino. Negli anni Sessanta diede una prima svolta all’impresa con l’innesto di Montepulciano, trebbiano e cococciola nei terreni ereditati a Loreto Aprutino (Pescara) per produrre vini sfusi. Poi la figlia Chiara, nel 2004 prese le redini dell’azienda.

“Grande imprenditore e produttore vitivinicolo, ha dedicato la sua vita alla crescita e al progresso della sua regione e del suo Paese, promuovendo il lavoro e la dignità delle persone nel cui ricordo resterà per sempre”, si legge in un post sulla pagina Facebook di Ciavolich.

I Ciavolich con Francesco nel 1853 edificarono la prima cantina, oggi una delle più antiche e suggestive d’Abruzzo. Alla fine del 1800 un matrimonio importante segnò la futura svolta dell’azienda agricola sul versante di Loreto Aprutino: quello tra Giuseppe Ciavolich e la nobildonna Ernestina Vicini di Loreto Aprutino. Ella diede vita, a Chieti, a uno dei salotti letterari più attivi di inizio secolo ricevendo, tra gli altri, gli amici Costantino Bardella e Francesco Paolo Michetti. Oltre alla figlia Chiara, lascia la moglie Anna Bortoli.

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha espresso esprime le condoglianze più sentite per la scomparsa di Giuseppe Ciavolich.” L’Abruzzo perde un uomo che ha reso più bella e più ricca la nostra terra facendola conoscere nel mondo attraverso i suoi vini e con l’esempio di imprenditore che ha sempre dedicato il suo impegno per far crescere l’economia locale”.

I funerali venerdì 10 febbraio alle 15,30 nella chiesa di Sant’Andrea a Pescara.