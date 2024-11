ABRUZZO DIFFUSO: “SANTO STEFANO DI SESSANIO MODELLO DI SVILUPPO BORGHI”, MARSILIO INCONTRA KIHLGREN

SANTO STEFANO DI SESSANIO – Una visita nel suggestivo borgo di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) per conoscere da vicino un modello di sviluppo, quello dell’albergo diffuso, che punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale delle aree interne.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi Daniele Kihlgren, ideatore, fondatore e ceo di Sextantio Group.

Kihlgren, “già dalla fine degli anni Novanta, si è adoperato per restaurare il borgo medioevale, allora in rovina, facendo segnare un forte impulso delle attività ricettive e nuovi insediamenti familiari”, scrive in una nota il presidente Marsilio.

Durante la visita, il presidente ha potuto constatare “la ritrovata vivacità del borgo e il lavoro svolto, potenzialmente replicabile anche in altri borghi storici, affrontando con progetti concreti e realizzabili l’annoso problema dello spopolamento. Un segnale di attenzione nei confronti dei luoghi della memoria nell’ottica di un recupero funzionale che possa aprire una finestra verso un futuro possibile”, conclude.