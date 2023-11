ABRUZZO – DUBAI: PERCHÉ È UNO DEI MIGLIORI ITINERARI PER LE VACANZE DI NATALE

Molto presto ci aspettano le vacanze di Natale. Le decorazioni sono già appese ovunque, le luminarie sono accese e la canzone “All I Want For Christmas Is You”, cantata da Mariah Carey, è sempre più ascoltata in pubblico. Se non siete il tipo di persona che pianifica una vacanza mesi prima, ora è il momento adatto per decidere come si possono trascorrere i giorni natalizi.

In questo articolo spiegheremo perché si deve scegliere Dubai come città per le vacanze di Natale e come raggiungere gli Emirati Arabi Uniti in modo più economico dall’Abruzzo. Tuttavia, qualunque sia la città in cui andrete, pensate al tipo di veicolo che utilizzerete in vacanza. Ora il noleggio auto guadagna più di popolarità, perché così si è liberi di muoversi e non si adattano al programma di trasporto pubblico, che andrà di rado in connessione con i giorni festivi. Se avete già scelto Dubai, non negatevi il piacere e date un’occhiata alla Lamborghini Urus noleggio prezzo. Tutti noi vogliamo rilassarci in vacanza e non limitarci, quindi non dimenticate il comfort quando pianificate una vacanza. O potreste aver sempre sognato di guidare una BMW: perché non cogliere l’occasione?

● Il tempo

Non viviamo nel paese più freddo e in inverno in Italia è abbastanza comodo. Tuttavia, questa non è la stagione balneare, ma le vacanze di Natale si piacerebbe incontrare al caldo e, forse, nuotare nel mare. La temperatura dell’aria a Dubai in questo momento non scende sotto i 19 °C. Per quanto riguarda la temperatura dell’acqua, scende minimamente in gennaio e febbraio – fino ai 18 °C.

Un altro vantaggio di viaggiare negli Emirati Arabi Uniti in inverno è l’assenza di tempeste di sabbia, perché di solito si può trovarli all’inizio dell’autunno.

● La neve

Se l’atmosfera natalizia e la neve sono molto importanti per voi, potete trovarla a Dubai! Il Mall of the Emirates ospita una stazione sciistica al coperto, Ski Dubai. Qui si possono noleggiare lo sci, il snowboard e persino le slitte. Potete anche andare alla pista di pattinaggio sul ghiaccio nel più grande Mall di Dubai. Se volete immergervi nel freddo, Dubai ha un parco di sculture di ghiaccio al Garden Glow e un piccolo caffè, il Chillout Ice Lounge, dove tutto è fatto di ghiaccio. C’è una temperatura sotto lo zero, all’ingresso danno capispalla caldi. E in alcune fiere simulano la nevicata: spruzzano bolle di sapone.

● Lo spirito natalizio

Potrebbe essere difficile da credere, ma ci sono molti mercatini di Natale che si aprono a Dubai a dicembre. I mercatini di Natale iniziano con una cerimonia formale di accensione dell’albero di Natale, dopo di che ai visitatori vengono offerti vin brulè e biscotti allo zenzero gratuiti. Lì potete incontrare Babbo Natale e scattare una foto con lui.

Inoltre, tutti i ristoranti organizzano un brunch natalizio, che di solito si svolge in formato di buffet. Pagate un importo fisso per l’ingresso e usate tutto ciò che è permesso. Ci sono anche un brunch in cui la scelta è limitata a pochi piatti. L’idea di tali brunch è un menù speciale per le vacanze. Un piccolo consiglio: è meglio prenotare i tavoli in anticipo.

Come arrivare dall’Abruzzo a Dubai. L’aeroporto più vicino è l’Aeroporto di Pescara. Tuttavia, non consigliamo di guardare i biglietti da lì, poiché i prezzi saranno più alti di quelli di Aeroporto di Roma Fiumicino. Meglio guardare direttamente da Roma.

Da Fiumicino a Dubai volano compagnie aeree come Wizz Air, Pegasus, EgyptAir, Turkish Airlines. Il prezzo medio dei biglietti di queste compagnie aeree è di 350 euro a persona. Tuttavia, molto probabilmente dovrai fare un trapianto a Istanbul o ad Oman. Ci sono anche voli diretti da Roma a Dubai da Emirates, ma i prezzi sono più alti – da 700 euro a persona.

In ogni caso, non dimenticate di pensare a come andrete dall’aeroporto al vostro albergo o appartamento. Potrebbe avere senso noleggiare un’auto in anticipo e salire subito all’aeroporto.

Vi auguriamo un buon riposo!