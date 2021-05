ABRUZZO E PROGETTI UE, REGIONE CANDIDA “RECOVER” AL PREMIO REGIOSTARS

PESCARA – Si chiama Recover il progetto di investimento candidato dalla Regione Abruzzo al Premio REGIOSTARS 2021.

Il concorso, istituito nel 2008 dalla Commissione Europea, premia ogni anno i migliori progetti finanziati dall’UE che si distinguono per innovazione, eccellenza e sviluppo regionale.

Il progetto Recover è una buona pratica frutto della programmazione europea 2014-2020. La Regione Abruzzo, attraverso il programma operativo regionale POR FESR, ha cofinanziato l’investimento con circa 3 milioni 300 mila euro su un importo complessivo di 7 milioni 800 mila.

RECOVER è stato sviluppato da FaterSMART, in collaborazione con altre due importanti realtà industriali Valagro e Almacis, nell’ambito della strategia promossa dalla Regione Abruzzo con la Carta di Pescara, un patto tra enti e aziende per lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare.

Grazie al progetto è stato realizzato il primo impianto al mondo operativo a scala industriale che consente di riciclare i Prodotti Assorbenti per la Persona (PAP – pannolini per bambini, assorbenti femminili e prodotti per l’incontinenza) ricavandone plastica, cellulosa e polimero superassorbente da poter riutilizzare.

Ridurre l’“impronta ecologica” di ognuno, tramite l’eliminazione degli sprechi e la reimmissione dei materiali trattati nei cicli produttivi è esattamente l’obiettivo del progetto RECOVER, in linea con la strategia della Regione.

Il progetto Recover è stato candidato nella categoria Smart Europe, una delle cinque previste dal Premio.

A valutare le domande presentate e selezionare i vincitori sarà una giuria di accademici di alto livello. Inoltre, il pubblico deciderà il proprio vincitore tra i finalisti attraverso una votazione pubblica on-line.

I vincitori delle cinque categorie e il vincitore della scelta del pubblico saranno premiati in occasione della cerimonia REGIOSTARS, che avrà luogo a Dubrovnik, in Croazia, nel dicembre 2021.