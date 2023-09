ABRUZZO ECONOMY SUMMIT: D’AMARIO, “AUTOMOTIVE, DECISIVO TAVOLO TRA GOVERNO E STELLANTIS, FIDUCIOSI”

PESCARA – “Siamo al fianco del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, impegnato nel tavolo con Stellantis, al fine di non solo di tutelare da rischi di delocalizzazione, ma anche di potenziare l’automotive italiana, e quella abruzzese, che rappresenta la voce più importante dell’economia regionale”.

A sostenerlo l’assessore regionale delle attività produttive, Daniele D’Amario, che sarà tra i protagonisti dell’Abruzzo Economy Summit, in programma all’Aurum di Pescara, giovedì 21 e venerdì 22 settembre, a cui parteciperà anche il ministro Urso.

L’obiettivo annunciato da Urso già ad agosto è la stipula di un dettagliato accordo di programma con Stellantis, fulcro del polo automotive abruzzese, in sei punti entro il 31 dicembre, che abbia come orizzonte il 2030. e che prevede l’incremento dei volumi di produzione dei veicoli, la ricerca, sviluppo e innovazione, con il consolidamento dei centri di ingegneria e ricerca, l’efficientamento degli impianti, l’accelerazione degli investimenti in transizione energetica e ambientale, l’assessment della filiera della componentistica da completare in tempi certi, e infine la mappatura aggiornata delle competenze presenti nel gruppo e una proiezione a cinque e dieci anni delle competenze ritenute critiche e dei lavoratori degli stabilimenti Stellantis, in modo da individuare ambiti specifici per corsi e percorsi formativi primari e secondari in accordo anche con le imprese della componentistica.

“Con il ministro abbiamo già avuto due incontri proficui. E parteciperemo in seguito al tavolo allargato. Una partita decisiva, per azzerare ogni isto di disimpegno da parte di Stellantis. E proprio per questa ragione stiamo moltiplicando gli sforzi per dotare il nostro apparato produttivo di una logistica competitiva, sia per consolidare ciò che già presente sia per attrarre nuove imprese”.

Sottolinea però D’Amario: per quanto riguarda la crisi di produzione delle autovetture l’Abruzzo per fortuna è ad oggi solo marginalmente interessato. A partire sono state certo quelle imprese che lavorano esclusivamente per l’endotermico, e su di loro grava l’incognita della futura produzione di motori elettrici. Mentre invece tiene la produzione di furgoni, e ricordo che in Italia realizza quasi la metà dei veicoli a quattro ruote commerciali che si vendono attualmente. In questo caso noi in Abruzzo non produciamo motori ma assembliamo i pezzi prodotti altrove”.

Altro tema sarà poi quello di capire a fondo “come l’economia abruzzese si interfaccia con il mercato creditizio, in una fase in cui assistiamo all’aumento dei tassi di interesse. Senz’altro, grande opportunità – assicura D’Amario – sono rappresentati dai fondi europei della programmazione 2021-2027 , che assieme ai fondi di coesione, rappresentano un cospicuo bagaglio economico di oltre un miliardo di euro, che dobbiamo sfruttare in maniera veloce ed efficace. Non possiamo sbagliare sul dove investire questi fondi”.

