ABRUZZO ECONOMY SUMMIT: MARSILIO, “INFLAZIONE, PAGHIAMO ANCHE IMPENNATA PREZZI CON BONUS EDILIZI”

PESCARA – “I fondamentali dell’economia abruzzese sono positivi, a cominciare da quelli dell’export, ma non può non preoccupare l’inflazione, determinata dal caro bollette, ma anche dagli effetti perversi dei bonus edilizi”.

In attesa do Abruzzo Economy Summit, in programma all’Aurum di Pescara, giovedì 21 e venerdì 22 settembre, lo afferma ad Abruzzoweb il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

L’Abruzzo economy summit è promosso dalla Regione Abruzzo, con la media partnership de Il Sole 24 Ore, e si conferma come appuntamento annuale in cui si rende pubblica la vision della Regione sui temi economici, favorendo anche l’opportunità di incontri, relazioni e collaborazione fra tutti gli attori del territorio: imprese, banche, professionisti, associazioni, istituzioni.

Agli incontri, a fianco del presidente Marsilio, e dall’assessore regionale alle attività produttive, Daniele D’Amario parteciperanno i ministri Raffaele Fitto (Affari europei politiche di inclusione e Pnrr), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Antonio Tajani (Affari esteri e Cooperazione internazionale) e il viceministro alle Finanze, Maurizio Leo. Presenti anche i presidenti delle Confindustria regionali del sud Italia, Vito Grassi, vicepresidente Confindustria, Andrea Prencipe, rettore dell’Università Luiss Guido Carli, l’ex ministro Angelino Alfano, esperto in relazioni internazionali, Chicco Testa, esperto di transizione energetica, solo per citare alcuni dei protagonisti.

“La bolletta energetica è decisamente scesa nel corso dell’anno – spiega Marsilio – e questo anche grazie alle misure messe in campo dal governo e dall’Europa, che hanno posto fine al monopolio e l’eccessiva dipendenza dal gas Russo”.

Ma è proprio il costo della bollette ad infiammato i prezzi da determinato l’aumento dell’inflazione. E non solo le bollette, sottolinea Marsilio, che punta il dito contro il superbonus 110%, e gli altri bonus edilizi, poi cancellati o fortemente ridimensionati dal governo Meloni, per l’eccessivo costo per le casse dello Stato.

“I bonus edilizia hanno avuto anche come effetto di gonfiare il mercato e i prezzi, una conseguenza che paghiamo tutti comprese le amministrazioni per le loro opere pubbliche, ed anche per la gestione ordinaria dei nostri beni”.

Per quanto riguarda poi il summit: “È assolutamente importante fare il punto, assieme ad economisti di chiara fama, sullo stato dell’economia nazionale e internazionale, sull’andamento dell’economia globale, dentro cui ovviamente si inquadra quella abruzzese. Per gli imprenditori e gli analisti sarà anche l’occasione per verificare se le politiche messe in campo siano state efficaci o meno. L’Abruzzo può presentare uno stato di salute positivo, nei suoi fondamentali. I dati Istat sulle esportazioni, in particolare sono molto buoni, l’Abruzzo è ben sopra la media italiana”.

L’INTERVISTA