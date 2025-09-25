ABRUZZO ECONOMY SUMMIT: MARSILIO, “MOTORE DI CRESCITA PER IL TERRITORIO”

PESCARA – “La partecipazione a iniziative come questa rappresenta un’opportunità concreta per la crescita, lo sviluppo economico e sociale del territorio abruzzese. L’evento è, senza dubbio, un momento importante: permette di confrontarsi con idee e strategie di primissimo livello”.

Così il presidente della Regione, Marco Marsilio, nel commentare l’apertura della quinta edizione di Abruzzo Economy Summit, in corso di svolgimento all’Aurum di Pescara.

Per Marsilio, “il valore del summit sta nel fatto che aziende professionali, industriali e commerciali si incontrano per discutere temi nazionali e internazionali. Non si tratta solo di prospettive teoriche, – ha spiegato- ma di strumenti concreti per orientare le aziende del territorio, comprese quelle di punta”.

“Ringrazio tutti gli sponsor dell’iniziativa, che rendono possibile questo confronto con realtà di rilievo nazionale e internazionale. L’Abruzzo – ha concluso- ha così l’occasione di entrare in contatto con circuiti economici più ampi, di sintonizzarsi con ciò che accade in Italia e nel mondo e di mettere a confronto strategie, percorsi e investimenti, contribuendo alla crescita dell’intero ecosistema produttivo regionale”.