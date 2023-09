ABRUZZO ECONOMY SUMMIT: MASCI E MARSILIO, “PESCARA CAPITALE DEL DIBATTITO ECONOMICO NAZIONALE”

PESCARA – Saranno il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il presidente provinciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Michele Di Bartolomeo, ad aprire domani alle ore 9.30 i lavori della terza edizione dell’Abruzzo Economy Summit all’Aurum, un progetto dell’agenzia di comunicazione Mirus promosso dalla Regione Abruzzo, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e il patrocinio di Confindustria Chieti Pescara, Comune di Pescara, Odcec Pescara e Confimi Industria Abruzzo.

“L’Abruzzo conferma la sua dimensione internazionale – sottolinea il sindaco di Pescara, Carlo Masci – e attraverso l’Economy Summit sta costruendo un percorso coerente con quella che è la vocazione del nostro territorio: porsi saldamento al centro del dibattito socio-economico e, attraverso confronti, proposte, visioni e contaminazioni, provare a disegnare una direttrice di sviluppo e strategie che possano essere utili a quella crescita cui devono puntare le aziende del nostro Paese, non solo abruzzesi, e tutte le città che, ogni giorno di più, devono misurarsi con la capacità di fornire ai cittadini servizi in linea con gli standard europei, vincendo le sfide delle transizioni ambientale, digitale, civica”.

“Questa terza edizione – sottolinea il presidente della Regione, Marco Marsilio – si colloca in un momento particolarmente importante per le politiche economiche. Infatti, proprio in relazione al Sud, sono state presentate riforme in Parlamento come quella sulla ZES Unica, sulla strategia nazionale delle aree interne, sulle politiche per il Mezzogiorno e sulle politiche industriali rivolte all’Automotive e l’Abruzzo è fortemente coinvolto con la sua industria metalmeccanica, che traina l’economia del territorio. Il Governo si è impegnato a fare tesoro dei contributi che arriveranno dal nostro Summit e questo è un incentivo a fare del nostro meglio, tutti insieme”.

I lavori della prima giornata, coordinata dal giornalista Andrea Giambruno, prevedono – tra gli altri – gli interventi molto attesi di Chicco Testa, esperto di politica energetica e ambientale (“La transizione difficile”), e di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri (“L’Italia negli scenari internazionali”). Nel programma ci sarà ampio spazio per temi come “Le sfide per lo sviluppo del Mezzogiorno”, con la presenza dei vertici di 5 delle Confindustrie Regionali del Sud Italia e il contributo del vicepresidente nazionale, Vito Grassi; il lavoro e il contributo dei sindacati in vista della nuova legge di bilancio; la Borsa, come veicolo di crescita e di passaggio generazionale nelle imprese, il PNRR come occasione di crescita anche delle imprese femminili; riforme istituzionali e riforma fiscale, obiettivi irrinunciabili per un Paese che vuol essere moderno e competitivo.

Toccherà al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, trarre le conclusioni della prima giornata. Tutte le informazioni per partecipare all’Abruzzo Economy Summit sono disponibili online sul sito dell’evento: abruzzosummit.it