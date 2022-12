ABRUZZO ECONOMY SUMMIT: OGGI AL VIA SECONDA EDIZIONE DEGLI STATI GENERALI SULL’ECONOMIA

PESCARA – Un summit per analizzare i temi dell’economia globale alla luce della crisi che la pandemia e la difficile situazione geopolitica hanno innescato ma anche le opportunità di ripresa e resilienza, esaminando le dinamiche che plasmano il contesto di riferimento nel medio e lungo periodo, mettendo a fuoco scenari di sviluppo e crescita.

Al via la seconda edizione di Abruzzo Economy Summit – Stati Generali dell’economia abruzzese che si terrà domani, giovedì 1, e venerdì 2 dicembre a Pescara, presso il Padiglione “D. Becci”.

“L’obiettivo è promuovere un confronto di altissimo profilo a livello nazionale, come già avvenuto nella prima edizione del 2021. Interverranno relatori esperti e rappresentanti istituzionali di chiara fama appartenenti al mondo della politica, dell’economia e dell’impresa”, ha spiegato durante la presentazione, nei giorni scorsi, il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

L’evento è promosso dalla Regione Abruzzo, con la media partnership de Il Sole 24 Ore, Il Centro e Rete 8. L’iniziativa è patrocinata da Confindustria Chieti Pescara e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara, che prevede il riconoscimento di 14 crediti formativi per la categoria. Numerosi i sostenitori tra enti pubblici e aziende.

Ecco solo alcuni dei temi relativi a tavole rotonde e interventi singoli: lo scenario economico abruzzese nel contesto nazionale ed europeo; scienza e innovazione, l’economia della conoscenza; crisi, energia, transizione: quale futuro; l’economia del Paese e l’imprenditoria femminile; insurance e cyber risk per le imprese; il nuovo governo: le sfide per lo sviluppo dell’Italia e dell’Abruzzo; economia del mare e Zes; il MMAP, l’alleanza per lo sviluppo del Centro Sud Adriatico; automotive, il motore dell’Abruzzo; industria 4.0; transizione digitale; cultura cyber per supportare la trasformazione digitale delle imprese.

Alcuni degli ospiti in programma: Edward Luttwak, economista, politologo e saggista; Adolfo Urso, ministro dello Sviluppo Economico; Sergio Dompè, presidente Fondazione Dompè; Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia; Fabio Fortuna, accademico ed economista, rettore dell’Università degli Studi “Niccolò Cusano”; Maria Bianca Farina, presidente Poste Italiane e Ania; Francesco Boccia, senatore PD, professore di Economia delle Amministrazioni Pubbliche, fondatore DigithON; Nazario Pagano, parlamentare e presidente Commissione Affari Costituzionali; Luigi D’Eramo, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare; Fausta Bergamotto, sottosegretaria alle Imprese e al Made in Italy; Marco Minniti, presidente Fondazione Med-Or; Carlo Calenda, senatore e leader di Azione; Roberto Baldoni, direttore generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Rossella Paliotto, amministratore delegato AET Holding SpA e tanti altri ancora. Modereranno: Monica Setta (Rai), Massimo Giletti (La7), Michele Romano (Il Sole 24 Ore).

IL PROGRAMMA COMPLETO : Programma

PROGRAMMA DI OGGI GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

ORE 9.30 – Registrazione partecipanti

ORE 10.00

SALUTI – Carlo MasciSindaco di Pescara

APERTURA LAVORI

Daniele D’Amario – Assessore Attività Produttive Regione Abruzzo

Michele Di Bartolomeo – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara

ORE 10.30

LO SCENARIO ECONOMICO ABRUZZESE NEL CONTESTO NAZIONALE ED EUROPEO

Giuseppe Mauro – Economista e professore ordinariodi Politica Economica Ud’A

ORE 11.00

L’INDUSTRIA E L’IMPRESA ABRUZZESE TRA CRISI E OPPORTUNITÀ

Gennaro Strever – Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara

Marco Fracassi – Presidente Confindustria Abruzzo

Antonio Morgante-Direttore Arap Abruzzo

Modera: Grazia Di Dio – Giornalista

ORE 11.45