ABRUZZO ECONOMY SUMMIT, OGGI MINISTRI LOLLOBRIGIDA E URSO, INTERVENTI DI CALENDA, BOCCIA E MINNITI

PESCARA – “L’Italia è un mosaico di territori dalle potenzialità straordinarie. Ogni territorio ha energie e risorse che meritano di essere conosciute, valorizzate e soprattutto messe in rete”.

Così ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un intervento di saluto all’Abruzzo Economy summit, alla sua seconda edizione, in corso a Pescara. La premier, leader di FdI, ha un legame particolare con la regione, dove è stata eletta lo scorso 25 settembre proprio nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo.

Anche oggi ricco e di spessore il programma: l’apertura della sessione mattutina sarà affidata a Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare le conclusioni ad Adolfo Urso – Ministro dello Sviluppo Economico. Interverranno poi, tra gli altri, Francesco Boccia – Senatore PD, Professore di Economia delle Amministrazioni Pubbliche, sul tema,. “L’economia Nella Società Digitale: Le Sfide Della Politica”, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, nella tavola Rotonda “il Mmap, L’alleanza Per Lo Sviluppo Del Centro Sud Adriatico”, assieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Ci sarà poi l’ex ministro Marco Minniti, presidente Fondazione Med-Or, sul tema, “La strategia per un nuovo protagonismo dell’Italia Nel Mondo”, e Carlo Calenda, senatore e Leader di Azione, su “Industria 4.0, un processo da Consolidare”

“L’Abruzzo – ha sottolineato sottolinea la premier – ne è un esempio: è al centro dell’Italia, gode di una posizione strategica unica, è la ‘regione verde d’Europa’, ha un patrimonio naturalistico che unisce mare e montagna e che le consente di offrire un turismo accessibile, di qualità e sostenibile, è un territorio votato anche all’industria di settore organizzata in filiera, come ad esempio nell’automotive o nella farmaceutica”.

“Mi dispiace molto – ha detto – non poter partecipare in presenza alla seconda edizione dell’Abruzzo Economy Summit ma ci tenevo ad inviare il saluto del Governo ad un’iniziativa così importante e autorevole. Ringrazio e saluto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio per aver voluto promuovere questa due giorni e tutti i rappresentanti delle Istituzioni, delle categorie produttive e dell’economia che interverranno. Eventi come questo, che puntano a creare una connessione diretta tra il tessuto economico ed imprenditoriale del territorio con i grandi temi globali, nazionali e internazionali, sono un modello virtuoso da valorizzare perché consentono di raggiungere due obiettivi: da una parte conservare le eccellenze in particolari settori dell’economia, dall’altra mettere i risultati raggiunti, le migliori pratiche e gli esempi di successo a disposizione di un contesto più ampio”.

Tra le proposte del territorio Meloni cita “senza dubbio il MMAP, l’alleanza promossa dalla Regione Abruzzo per lo sviluppo della Dorsale adriatica centro meridionale. Un progetto strategico che coinvolge altre tre Regioni – le Marche, il Molise e la Puglia – e che punta ad ottenere obiettivi estremamente concreti. Penso, tra gli altri, al potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria adriatica, all’Alta velocità, alla terza corsia dell’A14, al potenziamento dell’offerta sanitaria e alla concertazione sulla gestione dei rischi di Protezione civile e la ricostruzione post sisma”.

Il governo, assicura, “farà tesoro dei contributi che arriveranno dall’Abruzzo Economy Summit perché solo dall’ascolto di chi ama e conosce il territorio nel quale vive e lavora è possibile scrivere e attuare le politiche più efficaci di sviluppo. Non solo a livello locale, ma anche nazionale e internazionale”.

PROGRAMMA DI OGGO VENERDÌ 2 DICEMBRE

ORE 9.30

SALUTI – Lorenzo Sospiri – Presidente del Consiglio Regione Abruzzo

ORE 9.45

APERTURA LAVORI

Francesco Lollobrigida – Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare

ORE 10.00

L’ECONOMIA NELLA SOCIETÀ DIGITALE: LE SFIDE DELLA POLITICA

Francesco Boccia – Senatore PD, Professore di Economia delle Amministrazioni Pubbliche, Fondatore DigithON

ORE 10.30

TAVOLA ROTONDA – ECONOMIA DEL MARE E ZES

Silvano Pagliuca – Presidente Confindustria Chieti Pescara

Mauro Miccio – Commissario Zes Abruzzo

Vincenzo Garofalo- Presidente Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale

Giuseppe Ranalli- Vicepresidente nazionale Piccola Industria Confindustria con delega Economia del Mare

Riccardo Toto – Direttore generale Renexia SpA

Modera: Michele Romano – Giornalista, Il Sole 24 Ore

ORE 11.30

TAVOLA ROTONDA – IL MMAP, L’ALLEANZA PER LO SVILUPPO DEL CENTRO SUD ADRIATICO

Marco Marsilio – Presidente della Regione Abruzzo

Francesco Acquaroli – Presidente della Regione Marche

Modera: Michele Romano – Giornalista, Il Sole 24 Ore

ORE 12.15

LA STRATEGIA PER UN NUOVO PROTAGONISMO DELL’ITALIA NEL MONDO

Marco Minniti – Presidente Fondazione Med-Or

ORE 12.45

CONCLUSIONI

Adolfo Urso – Ministro dello Sviluppo Economico

ORE 15.00

INDUSTRIA 4.0, UN PROCESSO DA CONSOLIDARE

Carlo Calenda – Senatore e Leader di Azione

ORE 15.30

TAVOLA ROTONDA – TRANSIZIONE DIGITALE, A CHE PUNTO SIAMO?

Luciano Ardingo – Presidente SPEE SpA

Marco Fabriani – Direttore Settore Pubblico, Hewlett Packard Enterprise Italia

Maximilian Di Pasquale -Direttore generale TUA

ORE 16.15

CYBER SECURITY TRA PREVENZIONE E ASSICURAZIONE

Gianluca Graziani – Amministratore delegato Mediass SpA

Massimo Di Bernardo – Amministratore delegato Digimetrica

Modera: Massimo Giletti – Giornalista e conduttore TV

ORE 16.45

ABRUZZO: QUALE RUOLO STRATEGICO PER LA RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE NAZIONALI

Fabio Pistella – Management board Accordo di Programma ENEA- INGV European Infrastructure Simulation and

Analysis Center

ORE 17.15

CULTURA CYBER PER SUPPORTARE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE

Massimo Giletti intervista Roberto Baldoni – Direttore generale Agenzia per la Cyber sicurezza Nazionale

ORE 17.45

TAVOLA ROTONDA – AUTOMOTIVE, IL MOTORE DELL’ABRUZZO

Giuseppe Ranalli – Presidente Tecnomatic SpA e Presidente Polo Automotive Abruzzo

Paolo Accastello – Plant General Manager Sevel

Marcello Vinciguerra – Managing Director Honda Italia

Graziano Marcovecchio – Presidente Pilkington Italia SpA

Modera: Massimo Giletti – Giornalista e conduttore TV

ORE 18.45

CONCLUSIONI

Marco Marsilio – Presidente della Regione Abruzzo