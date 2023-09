PESCARA – Al via all’Aurum di Pescara la seconda giornata all’Abruzzo Economy Summit, nato da un’idea dell’agenzia di comunicazione Mirus, promosso dalla Regione Abruzzo, con la media partnership de Il Sole 24 Ore.

Tra i primi ad intervenire il ministro degli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

“Nonostante complessità giornate – ha esordito- ho voluto essere presente, è un importante appuntamento per cercare di creare in una sinergia tra forze nazionali e locali. Il Governo sta portando avanti strategia in questo senso. Riuscire a mettere insieme in una visione unica diversi aspetti che rischiavano di andare in contrapposizione. Siamo in una regione dove l’impegno per la spesa dei fondi è perfettamente in linea con le aspettative”.

In merito al Pnrr Fitto ha assicurato che “non ci sono interventi che verranno cancellati ma riprogrammati su altri fondi, su altre risorse. Nessuno vuole cancellare gli interventi ma abbiamo dovuto adeguare molti progetti che non hanno requisiti ammissibilità e dovrebbero essere approvati entro giugno 2026. La riprogrammazione era fondamentale per garantire interventi e governo è impegnato in questa direzione

Sulla Zona economica speciale unica per il Sud Fitto assicura che ciò rappresenta “una grande opportunità, quello che era previsto nella zona Zes servirà a tutto l’Abruzzo. Aver inserito nel Pnrr un miliardo per la zona economica speciale, aver immaginato un piano strategico si inserisce nella direzione di semplificazione dell’uso delle risorse. L’Abruzzo con questa iniziativa intelligentemente si inserisce in questa dinamica di sinergia”.

Martedì, il Consiglio Ue aveva dato il via libera alle modifiche relative alla quarta rata del Piano italiano di ripresa e resilienza, che consentirà all’Italia di presentare la richiesta di pagamento e avviare la procedura per l’esborso dei 16,5 miliardi di euro previsti per la quarta rata del PNRR.

Secondo Fitto, “la decisione del Consiglio dell’Unione europea è la migliore prova che l’Italia può gestire in maniera efficiente le risorse europee, per dare impulso all’attuazione del Piano e rilanciare crescita, produttività e occupazione nel nostro Paese”.

Diventa così ancora più ricco di spunti l’intervento del ministro su “PNRR, ottimizzare le sinergie”, un’attività avviata nei mesi scorsi con l’obiettivo di puntare “agli interventi strategici che consentano all’Italia di allinearsi al livello che merita e che l’Europa ci richiede”.

L’esecutivo sarà rappresentato anche dal viceministro Maurizio Leo, che guida il Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria presso il ministero dell’Economia. La riforma fiscale è un progetto di estrema complessità, perché coinvolge diversi ambiti, tra cui la razionalizzazione dell’Iva e delle imposte indirette, e include anche una squadra dedicata alla fiscalità regionale e locale. “

La riforma fiscale: una sfida per la crescita” è il titolo dell’intervento del viceministro, che ha anticipato che “se vi saranno le condizioni nella prossima manovra di bilancio si potrà andare a un meccanismo di 3 aliquote Irpef”.

Toccherà al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, chiudere i lavori dell’Abruzzo Economy Summit.

Il futuro di Stellantis, finalizzato alla garanzia della produttività e dell’occupazione anche presso lo stabilimento ex-Sevel di Atessa (che si è messo alle spalle un primo semestre di significativa espansione produttiva, ndr.), è certamente l’argomento più atteso. “Il confronto con l’azienda continua e credo che avrà soluzione positiva a breve – ha spiegato il ministro – e sulla base di questo confronto e della soluzione che poi presenteremo a tutti gli attori sarà insediato finalmente un tavolo su Stellantis insieme ai sindacati, alle aziende dell’indotto e a tutte le otto regioni interessate per poi realizzare insieme un piano di sviluppo del settore automobilistico nel nostro Paese, convinti che si possa finalmente invertire la tendenza della riduzione della produzione di veicoli”.

Tra un ministro che apre e uno che chiude, il programma offre argomenti di stretta attualità: di politica economica “Per rilanciare lo sviluppo dell’Italia” parlerà Antonio Misiani, vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato; “Dal covid alla guerra: siamo alla fine della globalizzazione?” con l’intervento di Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera e saggista; “Il ruolo della rete elettrica per l’energia del futuro”, illustrato da Pier Francesco Zanuzzi, amministratore delegato di Terna Rete Italia.

E ancora, il confronto tra Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Gianluca Graziani, amministratore delegato di Mediass, Umberto Guidoni, co-direttore generale di Ania e segretario generale della Fondazione Ania; il dialogo a due tra Pier Luigi Verbo, head of public sector& government di KPMG, e Francesco Anglani, partner di Bonelli Erede; Guido Castelli, commissario per la ricostruzione post sisma affronterà il dibattito su “Il rilancio socio-economico dell’area del cratere”; la tavola rotonda su “Infrastrutture per il riequilibrio tra fascia adriatica e tirrenica”, con un panel composto da Mauro Fabris, vicepresidente di Strada dei Parchi, Pasqualino Monti, amministratore delegato di ENAV, Diego Cattoni, presidente di AISCAT, Gabriele Fava, presidente di Autostrade Alto Adriatico, e Aldo Isi, amministratore delegato di ANAS; gli interventi di Etelwardo Sigismondi, componente della VIII Commissione permanente Ambiente del Senato (“Sostenere il sistema produttivo per una crescita economica e occupazionale”) e di Daniele D’Amario, assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo (“La programmazione ’21-’27 per lo sviluppo delle imprese”).

Le conclusioni della due giorni dell’Abruzzo Economy Summit saranno tracciate dal governatore regionale Marco Marsilio.

L’Abruzzo Economy Summit nasce da un’idea dell’agenzia di comunicazione Mirus, è promosso dalla Regione Abruzzo con la media partnership de Il Sole 24 Ore e il patrocinio di Confindustria Chieti Pescara, Comune di Pescara, Odcec Pescara e Confimi Industria Abruzzo.

IL PROGRAMMA DI OGGI ENERDÌ 22 SETTEMBRE

ORE 9.30

LA BANCA LOCALE

Mauro Masi – Presidente Banca del Fucino

ORE 10.00

PNRR, OTTIMIZZARE LE SINERGIE

Raffaele Fitto – Ministro per gli Affari Europei, per le Politiche di Coesione e per il PNRR

ORE 10.30

QUALE POLITICA ECONOMICA PER RILANCIARE LO SVILUPPO DELL’ITALIA

Antonio Misiani – Senatore PD e Vicepresidente Commissione Bilancio

ORE 11.00

TAVOLA ROTONDA – I PARTNER PER LO SVILUPPO

Pier Luigi Verbo – Head of Public Sector & Government KPMG

Francesco Anglani – Partner BonelliErede

Modera: Manuela Moreno – Giornalista Rai

ORE 11.30

INVESTIMENTI, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NELL’AREA DEL CRATERE

Guido Castelli – Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione post sisma

ORE 12.00

TAVOLA ROTONDA – INFRASTRUTTURE PER IL RIEQUILIBRIO TRA FASCIA ADRIATICA E TIRRENICA

Mauro Fabris – Vicepresidente Strada dei Parchi

Pasqualino Monti – Amministratore Delegato Enav

Diego Cattoni – Presidente AISCAT

Gabriele Fava – Presidente Autostrade Alto Adriatico

Aldo Isi – Amministratore Delegato Anas

Modera: Manuela Moreno – Giornalista Rai

ORE 13.00

DAL COVID ALLA GUERRA: SIAMO ALLA FINE DELLA GLOBALIZZAZIONE?

Federico Rampini – Giornalista e saggista

ORE 14.30

APERTURA LAVORI

Etelwardo Sigismondi – Membro 8ª Commissione permanente Ambiente

ORE 15.00

LA RIFORMA FISCALE: UNA SFIDA PER LA CRESCITA

Maurizio Leo – Viceministro dell’Economia e delle Finanze

ORE 15.30

L’IMPATTO ECONOMICO DELLE CATASTROFI NATURALI TRA PREVENZIONE E RESILIENZA

Pierluigi Biondi – Sindaco dell’Aquila

Gianluca Graziani – Amministratore Delegato Mediass SpA

Umberto Guidoni – Co-Direttore Generale Ania e Segretario Generale Fondazione Ania

Modera: Manuela Moreno – Giornalista Rai

ORE 16.15

TAVOLA ROTONDA – ENERGIA, INFRASTRUTTURE E AUTOMOTIVE: IL PASSO DECISIVO

PER IL CAMBIAMENTO

Mark Frascogna – Ceo LNEnergy

Mauro Miccio – Commissario ZES Abruzzo

Giuseppe Ranalli – Presidente Polo Automotive Abruzzo

Modera: Manuela Moreno – Giornalista Rai

ORE 17.00

L’ENERGIA DEL FUTURO

Francesco Zanuzzi – Amministratore Delegato Terna Rete Italia SpA

ORE 17:30

LA PROGRAMMAZIONE 21-23 PER LO SVILUPPO DELL IMPRESE

Daniele D’Amario – Assessore Attività Produttive Regione Abruzzo

ORE 18.00

CHIUSURA LAVORI

Adolfo Urso – Ministro delle Imprese e del Made in Italy

ORE 18.30

CONCLUSIONI

Marco Marsilio – Presidente della Regione Abruzzo