ABRUZZO ECONOMY SUMMIT: PRESENTAZIONE RISULTATI PUNTO DIGITALE FACILE. INTERVENTI TAJANI E CALDERONE

26 Settembre 2025 08:25

Regione - Cronaca

PESCARA  – La presentazione del progetto Pnrr “Punto digitale facile”, della società in house della Regione Abruzzo Progetti. Sarà questo uno degli appuntamenti della seconda e ultima giornata di Abruzzo economy summit.

Alla conferenza parteciperanno il presidente della Regione, Marco Marsilio Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico Abruzzo Progetti.

Tra gli ospiti della seconda e ultima giornata, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana e ministro degli Esteri, Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e capo della delegazione italiana nel Comitato delle Regioni dell’Unione Europea.

IL PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI

Lorenzo Sospiri – Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo

ORE 09.45
TAVOLA ROTONDA – INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELL’ITALIA E DELL’ABRUZZO

Giuseppe Lasco – Direttore Generale Poste Italiane
Lucio Menta – Direttore Investimenti RFI
Antonella Ballone – Consigliere d’Amministrazione Ita Airways
Gabriele De Angelis – Presidente TUA
Giorgio Fraccastoro – Presidente SAGA/Aeroporto D’Abruzzo
Modera Francesca Cenci – Giornalista

ORE 10.45
TREND DELL’ECONOMIA ABRUZZESE





Vladimiro Giacchè – Direttore Comunicazione, Studi e Innovazione Digitale Banca del Fucino

ORE 11.00
TAVOLA ROTONDA – IL SUPPORTO ALLA CRESCITA E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE

Bernardo Mattarella – Amministratore Delegato Invitalia
Francesco Filini – Deputato FDI
Nicola Maione – Presidente Monte dei Paschi di Siena e Vicepresidente ABI
Mauro Masi – Presidente Banca del Fucino
Valeria Nina Franceschini – Presidente Commissione Regionale Associazione Bancaria Italiana
Modera Nicola Porro – Giornalista TG5

ORE 12.00
GAP DI GENERE: CRESCITA, PIL E WELFARE

Lella Golfo – Presidente Fondazione Marisa Bellisario

ORE 13.00
LUNCH BREAK

ORE 15.00
INNOVARE IL FUTURO DEL LAVORO: SFIDE E OPPORTUNITA’ PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE

Marina Calderone – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Intervento da remoto

ORE 15.15
VERSO LA LEGGE DI BILANCIO 2026

Guido Quintino Liris – Capogruppo della Commissione Bilancio del Senato

Intervista di Nicola Porro – Giornalista





ORE 15.30
L’EUROPA E LE POLITICHE DI COESIONE PER LO SVILUPPO DELLE REGIONI

Alberto Cirio – Presidente della Regione Piemonte e Capo della delegazione italiana nel Comitato delle Regioni dell’Unione Europea

Intervista di Nicola Porro – Giornalista

ORE 16.00
LO SCENARIO ITALIANO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Mario Nobile – Direttore Generale Agenzia per l’Italia Digitale
Intervista di Francesca Cenci – Giornalista

ORE 16.30
TAVOLA ROTONDA – ABRUZZO, TERRA FERTILE PER LE IMPRESE

Andrea Cardellicchio – Vice President Operations Telespazio
Alessandro Nicodemi – Presidente Consorzio Vini d’Abruzzo
Donato Iacovone – Presidente BIP
Modera Francesca Cenci – Giornalista

ORE 17.15
UN UOMO CHE HA VISTO IL FUTURO

Matteo Olivetti – Architetto e divulgatore della cultura Olivetti
Intervista di Francesca Cenci – Giornalista
ORE 17.45

CHIUSURA LAVORI
Marco Marsilio – Presidente della Regione Abruzzo

ORE 18.15

CONCLUSIONI
Antonio Tajani – Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e Ministro degli Esteri Intervento da remoto

