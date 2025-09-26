ABRUZZO ECONOMY SUMMIT: PRESENTAZIONE RISULTATI PUNTO DIGITALE FACILE. INTERVENTI TAJANI E CALDERONE

PESCARA – La presentazione del progetto Pnrr “Punto digitale facile”, della società in house della Regione Abruzzo Progetti. Sarà questo uno degli appuntamenti della seconda e ultima giornata di Abruzzo economy summit.

Alla conferenza parteciperanno il presidente della Regione, Marco Marsilio e Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico Abruzzo Progetti.

Tra gli ospiti della seconda e ultima giornata, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana e ministro degli Esteri, Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e capo della delegazione italiana nel Comitato delle Regioni dell’Unione Europea.

IL PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI

Lorenzo Sospiri – Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo

ORE 09.45

TAVOLA ROTONDA – INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELL’ITALIA E DELL’ABRUZZO

Giuseppe Lasco – Direttore Generale Poste Italiane

Lucio Menta – Direttore Investimenti RFI

Antonella Ballone – Consigliere d’Amministrazione Ita Airways

Gabriele De Angelis – Presidente TUA

Giorgio Fraccastoro – Presidente SAGA/Aeroporto D’Abruzzo

Modera Francesca Cenci – Giornalista

ORE 10.45

TREND DELL’ECONOMIA ABRUZZESE

Vladimiro Giacchè – Direttore Comunicazione, Studi e Innovazione Digitale Banca del Fucino

ORE 11.00

TAVOLA ROTONDA – IL SUPPORTO ALLA CRESCITA E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE

Bernardo Mattarella – Amministratore Delegato Invitalia

Francesco Filini – Deputato FDI

Nicola Maione – Presidente Monte dei Paschi di Siena e Vicepresidente ABI

Mauro Masi – Presidente Banca del Fucino

Valeria Nina Franceschini – Presidente Commissione Regionale Associazione Bancaria Italiana

Modera Nicola Porro – Giornalista TG5

ORE 12.00

GAP DI GENERE: CRESCITA, PIL E WELFARE

Lella Golfo – Presidente Fondazione Marisa Bellisario

ORE 13.00

LUNCH BREAK

ORE 15.00

INNOVARE IL FUTURO DEL LAVORO: SFIDE E OPPORTUNITA’ PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE

Marina Calderone – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Intervento da remoto

ORE 15.15

VERSO LA LEGGE DI BILANCIO 2026

Guido Quintino Liris – Capogruppo della Commissione Bilancio del Senato

Intervista di Nicola Porro – Giornalista

ORE 15.30

L’EUROPA E LE POLITICHE DI COESIONE PER LO SVILUPPO DELLE REGIONI

Alberto Cirio – Presidente della Regione Piemonte e Capo della delegazione italiana nel Comitato delle Regioni dell’Unione Europea

Intervista di Nicola Porro – Giornalista

ORE 16.00

LO SCENARIO ITALIANO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Mario Nobile – Direttore Generale Agenzia per l’Italia Digitale

Intervista di Francesca Cenci – Giornalista

ORE 16.30

TAVOLA ROTONDA – ABRUZZO, TERRA FERTILE PER LE IMPRESE

Andrea Cardellicchio – Vice President Operations Telespazio

Alessandro Nicodemi – Presidente Consorzio Vini d’Abruzzo

Donato Iacovone – Presidente BIP

Modera Francesca Cenci – Giornalista

ORE 17.15

UN UOMO CHE HA VISTO IL FUTURO

Matteo Olivetti – Architetto e divulgatore della cultura Olivetti

Intervista di Francesca Cenci – Giornalista

ORE 17.45

CHIUSURA LAVORI

Marco Marsilio – Presidente della Regione Abruzzo

ORE 18.15

CONCLUSIONI

Antonio Tajani – Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e Ministro degli Esteri Intervento da remoto