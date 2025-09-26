ABRUZZO ECONOMY SUMMIT: PRESENTAZIONE RISULTATI PUNTO DIGITALE FACILE. INTERVENTI TAJANI E CALDERONE

PESCARA – La presentazione del progetto Pnrr “Punto digitale facile”, della società in house della Regione Abruzzo Progetti. Sarà questo uno degli appuntamenti della seconda e ultima giornata di Abruzzo economy summit.
Alla conferenza parteciperanno il presidente della Regione, Marco Marsilio e Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico Abruzzo Progetti.
Tra gli ospiti della seconda e ultima giornata, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana e ministro degli Esteri, Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e capo della delegazione italiana nel Comitato delle Regioni dell’Unione Europea.
IL PROGRAMMA
SALUTI ISTITUZIONALI
Lorenzo Sospiri – Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo
ORE 09.45
TAVOLA ROTONDA – INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELL’ITALIA E DELL’ABRUZZO
Giuseppe Lasco – Direttore Generale Poste Italiane
Lucio Menta – Direttore Investimenti RFI
Antonella Ballone – Consigliere d’Amministrazione Ita Airways
Gabriele De Angelis – Presidente TUA
Giorgio Fraccastoro – Presidente SAGA/Aeroporto D’Abruzzo
Modera Francesca Cenci – Giornalista
ORE 10.45
TREND DELL’ECONOMIA ABRUZZESE
Vladimiro Giacchè – Direttore Comunicazione, Studi e Innovazione Digitale Banca del Fucino
ORE 11.00
TAVOLA ROTONDA – IL SUPPORTO ALLA CRESCITA E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE
Bernardo Mattarella – Amministratore Delegato Invitalia
Francesco Filini – Deputato FDI
Nicola Maione – Presidente Monte dei Paschi di Siena e Vicepresidente ABI
Mauro Masi – Presidente Banca del Fucino
Valeria Nina Franceschini – Presidente Commissione Regionale Associazione Bancaria Italiana
Modera Nicola Porro – Giornalista TG5
ORE 12.00
GAP DI GENERE: CRESCITA, PIL E WELFARE
Lella Golfo – Presidente Fondazione Marisa Bellisario
ORE 13.00
LUNCH BREAK
ORE 15.00
INNOVARE IL FUTURO DEL LAVORO: SFIDE E OPPORTUNITA’ PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE
Marina Calderone – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Intervento da remoto
ORE 15.15
VERSO LA LEGGE DI BILANCIO 2026
Guido Quintino Liris – Capogruppo della Commissione Bilancio del Senato
Intervista di Nicola Porro – Giornalista
ORE 15.30
L’EUROPA E LE POLITICHE DI COESIONE PER LO SVILUPPO DELLE REGIONI
Alberto Cirio – Presidente della Regione Piemonte e Capo della delegazione italiana nel Comitato delle Regioni dell’Unione Europea
Intervista di Nicola Porro – Giornalista
ORE 16.00
LO SCENARIO ITALIANO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Mario Nobile – Direttore Generale Agenzia per l’Italia Digitale
Intervista di Francesca Cenci – Giornalista
ORE 16.30
TAVOLA ROTONDA – ABRUZZO, TERRA FERTILE PER LE IMPRESE
Andrea Cardellicchio – Vice President Operations Telespazio
Alessandro Nicodemi – Presidente Consorzio Vini d’Abruzzo
Donato Iacovone – Presidente BIP
Modera Francesca Cenci – Giornalista
ORE 17.15
UN UOMO CHE HA VISTO IL FUTURO
Matteo Olivetti – Architetto e divulgatore della cultura Olivetti
Intervista di Francesca Cenci – Giornalista
ORE 17.45
CHIUSURA LAVORI
Marco Marsilio – Presidente della Regione Abruzzo
ORE 18.15
CONCLUSIONI
Antonio Tajani – Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e Ministro degli Esteri Intervento da remoto
