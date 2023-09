ABRUZZO ECONOMY SUMMIT: TESTA, “TURISMO HA GRANDI MARGINI DI CRESCITA, PUNTARE SU AMBIENTE E SLOW”

PESCARA – “Un grande potenziale per l’Abruzzo è rappresentato dal turismo, un settore che sta cambiando pelle e che assiste ad una crescita del turismo lo slot ambientale, in mezzo alla natura. Da questo punto di vista la nostra regione è estremamente competitiva”.

Non solo automotive, per la crescita economica abruzzese: a sostenerlo è il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, che sarà tra i protagonisti dell’Abruzzo Economy Summit, in programma all’Aurum di Pescara, giovedì 21 e venerdì 22 settembre

Allargando lo sguardo spiega Guido Testa. “Siamo sicuramente preoccupati per l’innalzamento dello spread e per l’inflazione. In ogni modo studi nazionale regionali ci dicono le tendenze sono positive, con una crescita dell’export e dell’occupazione, percentuali maggiori anche le nostre competitor europei”