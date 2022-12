ABRUZZO ECONOMY SUMMIT, URSO: “VALUTIAMO DI CHIEDERE A UE REVISIONE PARZIALE PNRR”

PESCARA – “Stiamo valutando, lo sa bene il ministro Fitto che è il fronte del contatto con la Commissione Europea, la possibilità di chiedere a Bruxelles una revisione parziale del Pnrr, o comunque di alcuni suoi target così da liberare da subito risorse in favore delle imprese”.

Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Adolfo Urso, nel suo intervento da remoto all’Abruzzo Economy Summit in corso a Pescara.

Urso si sofferma sull’idea di “ricollocare alcune risorse e alcuni risparmi che si sono avuti in questo anno nel prossimo anno e permettere alle imprese di utilizzarli nel 2023”.

“Le condizioni peraltro che avevano portato alla stesura e all’approvazione del Pnrr nel 2021 – aggiunge – sono adesso profondamente mutate, in modo radicale. Vi era il lockdown, la pandemia, ma nessuno poteva immaginare un evento così straordinario e ancora poi impattante come la guerra della Russia in Ucraina con le conseguenze sul fronte energetico”.