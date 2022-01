ABRUZZO ENGINEERING, LA LETTERA DI RINGRAZIAMENTO DI UN “GRUPPO” DI DIPENDENTI: “SFORZI RIPAGATI”

L’AQUILA – “Dopo la Legge Regionale del 2015 e l’uscita dallo stato di Liquidazione nel 2017, possiamo finalmente tornare a gioire. La notizia della firma dell’Accordo Quadro tra Abruzzo Engineering e Regione Abruzzo rappresenta infatti un atto di rilevantissima importanza su cui desideriamo esprimere la nostra gratitudine sia ai vertici regionali che all’Amministratore Unico della nostra azienda”.

Inizia così la nota inviata ad AbruzzoWeb da Simona Fasciani per conto di “un gruppo di dipendenti”, senza che però nel testo vengano specificati i nomi. Un messaggio che contiene l’esplicita volontà di dimostrare gratitudine “sia ai vertici regionali che all’Amministratore Unico della nostra azienda”, e per il quale, allo stesso tempo, nessuno ha firmato.

Diverse le assunzioni dirette nel corso dei governi regionali che si sono alternati. Società in origine privata, della quale in passato Finmeccanica è stata azionista di maggioranza nel pacchetto azionario, passando dalla Regione alla Provincia, Abruzzo Engineering è stata messa in liquidazione nel 2017 dal centrodestra a guida Gianni Chiodi e poi rilanciata dalla Giunta di centrosinistra del governatore Luciano D’Alfonso.

“Finalmente, dopo anni che hanno visto momenti di incertezza, possiamo guardare al 2022 con fiducia unitamente alle nostre famiglie che con noi vivranno una rinnovata serenità. Raramente la narrazione sulla nostra Società ha reso giustizia al nostro lavoro che da molto tempo costituisce un apporto fondamentale per gli uffici dove siamo dislocati. In diverse occasioni abbiamo sofferto sia di questa immagine che dei ritardi e delle mancate erogazioni di stipendi. Ora l’Accordo Quadro appena firmato potrà consentire la stabilità necessaria per vedere riconosciuto impegno, produttività, professionalità. Sentiamo così ripagati i nostri sforzi, le nostre lunghe attese e la responsabilità con cui abbiamo affrontato fasi difficili.

Per questo intendiamo ringraziare l’Assessore al Bilancio, Guido Quintino Liris, che anche da Consigliere provinciale seppe riconoscere il nostro valore schierandosi al nostro fianco, e il nostro Amministratore Unico, Andrea Di Biase, del quale abbiamo già notato la marcata concretezza. Questo contesto ci incoraggia a fare meglio anche con riferimento a nuove ed ulteriori attività, sapendo che vi sono tutte le condizioni per essere tutelati e rispettati come lavoratori e come individui”.