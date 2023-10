ABRUZZO FILM COMMISSION A L’AQUILA, SCIMIA: “FILIERA POLITICA FDI GARANTISCE CENTRALITA’ CAPOLUOGO”

L’AQUILA – “La conferma che L’Aquila ospiterà la sede dell’Abruzzo Film Commission testimonia ancora una volta, se non fosse chiaro, l’impegno mantenuto dall’organo regionale in favore del capoluogo. Non avevamo bisogno di ulteriori conferme, la visita del presidente Marco Marsilio alla sede di Palazzo Dragonetti rappresentava già di per sé un’investitura per la città”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Leonardo Scimia.

“Fatti che smentiscono di nuovo i vaneggiamenti dei vari esponenti dell’opposizione sia locali che regionali del Partito Democratico e Italia Viva, i quali erano quasi pronti a festeggiare alla notizia che la sede potesse essere ospitata in un luogo diverso da L’Aquila. La filiera politica di Fratelli d’Italia, che passa dal Governo, al Parlamento, alla Regione fino al Comune ha sempre garantito la centralità della città capoluogo al contrario del passato in cui il titolo di capoluogo si poteva trovarlo solo in proposte di legge”, conclude Scimia.