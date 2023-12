ABRUZZO-FRATELLI D’ITALIA: GREGORI E TAVANI ELETTI COORDINATORI PROVINCIALI DI L’AQUILA E CHIETI

L’AQUILA – “Si conclude oggi con le elezioni di Claudio Gregori e Antonio Tavani come coordinatori provinciali rispettivamente di L’Aquila e Chieti, la prima fase congressuale che ha segnato il rinnovo degli organi provinciali”.

È quanto dichiara il senatore e segretario regionale FdI, Etelwardo Sigismondi, a margine dei due congressi odierni di L’Aquila e Chieti.

Sigismondi, attraverso l’addetto stampa Tiziana Le Donne, ha inviato una nota denominata comunicato stampa che però comunicato stampa non è: si tratta, invece, di una lunga dichiarazione virgolettata di Sigismondi che questa testata deve rendere articolo.

Gregori e Tavani sono stati eletti per acclamazione, essendo gli unici candidati.

“Sono orgoglioso del positivo svolgimento delle assemblee che, oltre alla fase elettiva, hanno evidenziato il valore della base e della classe dirigente del partito. Un partito che è stato in grado di animare un dibattito politico non limitato alla mera organizzazione interna del partito ma volto ad affrontare e cogliere le tematiche cruciali per la nostra società”, prosegue Sigismondi.

“Questo dimostra l’attenzione di Fratelli d’Italia alle esigenze territoriali, evidenziando la sua vicinanza alle questioni fondamentali per la nostra comunità. Il partito ha mostrato forza, coesione e maturità confermando di essere preparato ad affrontare le prossime sfide elettorali, a partire dalle elezioni regionali che ci vedranno impegnati per la riconferma del presidente Marco Marsilio“, continua la dichiarazione-fiume dell’esponente di Fratelli d’Italia, secondo il quale “L’Abruzzo ha bisogno di continuità e di stabilità nel governo, per garantirsi l’autorevolezza necessaria a completare il lavoro avviato nel 2019 ed essere proiettato tra le grandi regioni italiane”.

“La stabilità che auspichiamo può essere assicurata solo dalla riconferma di Marsilio che ha saputo trasmettere fiducia, concretezza e ambizione agli abruzzesi. Siamo convinti che il suo rinnovo sia fondamentale per proseguire il percorso di crescita e sviluppo dell’Abruzzo. Un doveroso ringraziamento a tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia iniziando da due vice coordinatori Guido Liris e Guerino Testa, a Pierluigi Biondi, responsabile nazionale del dipartimento Enti locali, che da commissario provinciale di L’Aquila ha guidato il partito fino alla fase congressuale”, afferma ancora Sigismondi.”

“Così come un plauso va ai nostri rappresentanti in Regione e negli enti locali. Un personale ringraziamento anche agli onorevoli Sara Kelany e Angelo Rossi che hanno presieduto i due congressi che si sono appena compiuti. A tutti gli eletti va il mio augurio di buon lavoro. La fase congressuale continuerà adesso nei comuni”, conclude il senatore e segretario regionale di FdI.