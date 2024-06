ABRUZZO GRAN TOUR E CIRCUITO DI AVEZZANO: QUAGLIERI, “VETRINA INTERNAZIONALE”

AVEZZANO – “L’Abruzzo Gran Tour e il Circuito di Avezzano, un appuntamento imperdibile dell’estate abruzzese e un momento di grande visibilità internazionale”.

Lo ha detto l’assessore allo Sport e al Bilancio, Mario Quaglieri, intervenendo oggi alla conferenza stampa di presentazione di Abruzzo Gran Tour all’Emiciclo, manifestazione internazionale per auto d’epoca che si terrà dal 2 al 7 luglio.

“L’evento rappresenta una promozione fondamentale per il nostro territorio, caratterizzata da un tour di auto d’epoca provenienti da tutto il mondo che mette in luce le straordinarie bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche della nostra regione, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica e indimenticabile. L’Abruzzo è una regione ricca di storia, cultura e tradizioni. Eventi come L’Abruzzo Gran Tour e il Circuito di Avezzano offrono l’opportunità di far conoscere queste peculiarità a un pubblico internazionale. Le auto storiche, simbolo di eleganza e passione, sfilano attraverso paesaggi mozzafiato e borghi incantevoli, offrendo ai partecipanti un viaggio nel tempo e nello spazio”, ha aggiunto.