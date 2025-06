ABRUZZO GREEN ACADEMY: ISCRIZIONI APERTE

L’AQUILA – Sono aperte dal 1° giugno al 30 ottobre le iscrizioni per gli anni accademici 2025/2027 ai corsi dell’Abruzzo Green Academy – Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica (Itsee) dell’Aquila, eccellenza formativa della Regione Abruzzo per la preparazione di tecnici altamente specializzati nel campo dell’energia, della sostenibilità e dell’edilizia innovativa.

I percorsi sono proposti dalla Fondazione ITS Efficienza Energetica dell’Aquila, presieduta dall’ingegner Mara Laglia, e rappresentano un ponte diretto tra formazione tecnica post-diploma e inserimento qualificato nel mondo del lavoro.

“Si tratta di un’importante occasione – spiega l’ingegner Mara Laglia – per far incontrare domanda e offerta nel mondo del lavoro, in un settore importante e in continua evoluzione come quello dell’efficienza energetica, per il quale le aziende fanno fatica a trovare tecnici specializzati. Questo dà ai nostri studenti un altissimo livello di occupabilità e una formazione tecnica che implementa le possibilità di riuscita anche qualora gli studenti vogliano proseguire il percorso di studi anche a livello accademico. La nostra missione è formare figure professionali capaci di affrontare le sfide ambientali e tecnologiche del presente e del futuro, costruendo ogni percorso insieme alle imprese, per garantire ai nostri studenti una formazione moderna, concreta e immediatamente spendibile”.

Due corsi, un futuro sostenibile

Energy Manager: Forma esperti nella gestione e conduzione degli impianti industriali, specializzati in efficienza energetica, manutenzione, energie rinnovabili e digitalizzazione dei processi produttivi. Opera in imprese 4.0 orientate alla transizione ecologica, in tutti i principali settori industriali.

Home & Building Manager: Forma professionisti in grado di progettare e realizzare edifici sostenibili, ad alta efficienza energetica, dotati di sistemi domotici e impianti intelligenti. L’approccio didattico integra strumenti digitali evoluti come BIM, REVIT, AUTOCAD e piattaforme collaborative.