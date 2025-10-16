ABRUZZO GREEN ACADEMY ITSEE L’AQUILA: DALLA FORMAZIONE AL LAVORO GREEN

L’AQUILA – “Energia, sostenibilità, tecnologia: il futuro del lavoro parla green e Abruzzo Green Academy – Itsee L’Aquila ti prepara a viverlo da protagonista! Le iscrizioni per il biennio 2025-2027 sono aperte fino al 30 ottobre: un’occasione da non perdere per entrare nel mondo dell’efficienza energetica e della transizione ecologica, con percorsi formativi concreti, innovativi e subito spendibili sul mercato”.
Due corsi, infinite opportunità:
Energy Manager – Diventa l’esperto che guida le aziende verso un uso intelligente e sostenibile dell’energia. Imparerai a gestire impianti industriali, ottimizzare i consumi e integrare le rinnovabili.
Home & Building Manager – Progetta edifici del futuro: sostenibili, smart e connessi. Dalla domotica al BIM, fino a Revit e Autocad, svilupperai competenze digitali e tecniche sempre più richieste.
“La nostra missione – spiega l’ingegner Mara Laglia, presidente dell’ITS Efficienza Energetica dell’Aquila – è formare figure professionali capaci di affrontare le sfide ambientali e tecnologiche del presente e del futuro, costruendo ogni percorso insieme alle imprese, per garantire ai nostri studenti una formazione moderna, concreta e immediatamente spendibile.”
I nostri numeri:
95% degli studenti trova lavoro entro un anno dal diploma
50% dei docenti proviene direttamente dalle aziende partner
800 ore di stage in azienda
Hai tempo fino al 30 ottobre per candidarti!
Tutte le info e i moduli d’iscrizione sono disponibili su www.itsenergia.org
