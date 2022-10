ABRUZZO GREEN ACADEMY, ITSEE L’AQUILA ESTENDE OFFERTA A PESCARA: DIPLOMA ENERGY MANAGER GRATUITO

L’AQUILA – Dalle aree interne alla costa, Abruzzo Green Academy estende l’offerta formativa promuovendo due corsi gratuiti della scuola speciale di Alta tecnologia dell’ITS “Efficienza energetica” dell’Aquila, dando il via alle iscrizioni nel capoluogo regionale e, per il primo anno, anche a Pescara.

Una novità introdotta con lo scopo di fornire maggiori opportunità ad una platea più vasta di studenti che per tutto il mese di ottobre potranno iscriversi online sul sito www.itsenergia.org o presso la segreteria della scuola a L’Aquila, al corso “Energy manager, Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici”, che si svolgerà a L’Aquila; e “Home&Building manager, Tecnico superiore 4-0 per il risparmio energetico nella smart building”, che si terrà a Pescara.

Cinquanta i posti disponibili, sono ammessi 25 candidati, per ogni corso, in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore o laureati o laureandi. Entrambi i diplomi, riconosciuti in Italia e nell’Unione Europea, prevedono 1.800 ore di formazione, di cui 800 in azienda o in studi professionali in Italia o all’estero (Erasmus+). I crediti acquisiti potranno essere riconosciuti dalle Università in caso di prosecuzione degli Studi. allo stesso modo i laureandi e/o laureati potranno ottenere il riconoscimento dei crediti acquisiti ed accedere direttamente al secondo anno del corso.

I Tecnici specializzati nelle materie della transizione energetica, green economy ed impresa 4.0, lavoreranno nei settori dell’industria e dell’edilizia sostenibile e saranno i principali attori della rivoluzione internazionale in atto nel campo della produzione e della gestione energetica attraverso le fonti rinnovabili, con ulteriore rilevanza nel panorama nazionale ed europeo in virtù delle opportunità derivanti dal Pnrr.

“Si tratta di figure professionali tra le più richieste in questo momento, soprattutto alla luce della complessa situazione energetica esistente- spiega Carlo Imperatore, presidente della Fondazione ITSEE – Abruzzo Green Academy – Le imprese sono alla ricerca di questi profili e per questo motivo abbiamo deciso di investire ancora di più, allargando l’orizzonte ad un altro pezzo della regione con un piano di studi completamente rimodulato, in virtù delle nuove esigenze”.

“Siamo orgogliosi della proposta formativa della nostra scuola che, in questo particolare momento storico, svolge un ruolo sociale rilevante riuscendo ad offrire corsi gratuiti a quanti non possono sostenere i costi di un’iscrizione e, offrire, una importante opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, a parlare sono i numeri: più del 90% degli studenti trova lavoro entro 6 mesi dal diploma”, conclude Imperatore.

Iscrizioni online sul sito https://www.itsenergia.org/ o presso la segreteria della Scuola in via acquasanta a L’Aquila, per tutto il mese di ottobre, I corsi inizieranno a novembre, all’Aquila presso la sede ITSEE; a Pescara presso il Collegio provinciale dei Geometri.

Per ulteriori info: 0862.316865-0862.207003-347.5857677