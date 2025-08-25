ABRUZZO GREEN ACADEMY-ITSEE L’AQUILA: GLI ANNI DI FORMAZIONE RISCATTABILI A FINI PENSIONISTICI

L’AQUILA – Non solo formazione specializzata nell’ambito di un settore in forte espansione che ha sempre più bisogno di alte professionalità, non solo stage direttamente in aziende e un accesso al mondo del lavoro ampiamente facilitato dall’enorme domanda, tra i vantaggi di iscriversi a uno dei corsi dell’Abruzzo Green Academy – ITSEE L’Aquila c’è anche quello del riscatto ai fini pensionistici degli stessi anni di formazione. Le iscrizioni per il biennio 2025/2027 sono aperte fino al prossimo 30 ottobre.

“Si tratta di un passaggio importante – spiega in una nota l’ingegner Mara Laglia, presidente della Fondazione ITS Efficienza Energetica dell’Aquila – che di fatto riconosce agli ITS lo status di formazione di tipo universitario. D’altra parte i nostri corsi sono altamente professionalizzanti, con stage nelle aziende che spesso poi assumono direttamente i nostri studenti a fine percorso, per cui la possibilità di riscatto degli anni di formazione ai fini pensionistici era sostanzialmente dovuta. Certamente per i nostri ragazzi rappresenta un’opportunità ulteriore”.

A chiarire definitivamente l’effettiva possibilità di riscatto dei periodi formativi presso ITS Academy è stata direttamente una circolare dell’INPS: “Nel caso di specie il riscatto può essere concesso, per il corso legale e nel limite dello standard minimo corrispondenti alla durata del percorso di studio di due o tre anni”. Come ricorda lo stesso Ente, “gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico–professionali allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l’offerta di lavoro”.

Nello specifico, Abruzzo Green Academy – ITSEE L’Aquila ha attivato due corsi a cui è possibile iscriversi: Energy Manager e Home & Building Manager.

Il corso Energy Manager forma esperti nella gestione e conduzione degli impianti industriali, specializzati in efficienza energetica, manutenzione, energie rinnovabili e digitalizzazione dei processi produttivi. Opera in imprese 4.0 orientate alla transizione ecologica, in tutti i principali settori industriali. Il corso di Home & Building Manager forma professionisti in grado di progettare e realizzare edifici sostenibili, ad alta efficienza energetica, dotati di sistemi domotici e impianti intelligenti. L’approccio didattico integra strumenti digitali evoluti come BIM, REVIT, AUTOCAD e piattaforme collaborative.

Le iscrizioni al biennio 2025/2027 sono aperte fino al prossimo 30 ottobre.

Info su www.itsenergia.org