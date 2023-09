ABRUZZO GREEN ACADEMY-ITSEE-L’AQUILA: IL 29 SETTEMBRE “OPEN DAY” PRESENTAZIONE CORSI GRATUITI

L’AQUILA – Tutto pronto per l’Open Day dell’Abruzzo Green Academy che presenterà i corsi gratuiti della scuola speciale di Alta tecnologia dell’ITS “Efficienza energetica” dell’Aquila, “Home building manager- Tecnico superiore per l’efficienza energetica nell’edilizia sostenibile”, e “Energy manager-Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti”.

L’iniziativa si terrà il 29 settembre, a partire dalle ore 10.30, nella sede della Fondazione ITS all’Aquila, in via Acquasanta.

Nel corso della giornata verranno illustrate le attività e i percorsi di studio, che si terranno a L’Aquila e Pescara, per la formazione di “tecnici del futuro” nel campo dell’efficienza energetica ed edilizia sostenibile che, nel 95% dei casi, entreranno nel mondo del lavoro a un anno dal diploma.

Porteranno i saluti Roberto Santangelo, vice presidente del Consiglio regionale; Pietro Quaresimale, assessore regionale con deleghe all’Istruzione, Formazione e Lavoro; Vincenzo Calvisi, vice presidente della Provincia dell’Aquila; Fabrizio Taranta, assessore all’Energia del Comune dell’Aquila; Massimiliano Nardocci, direttore generale Ufficio scolastico regionale Abruzzo.

Dopo la relazione di Carlo Imperatore, direttore della Fondazione ITS Efficienza energetica L’Aquila, interverranno Renata Durante, direttore Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo; Maria Chiara Marola, dirigente Istituto “Amedeo D’Aosta” L’Aquila; Carlo Di Michele, dirigente Istituto “Tito Acerbo” Pescara; Berardino Pierleoni, Edilenergia.

L’incontro sarà arricchito dalle testimonianze del coordinatore didattico Antonio Filipou e degli studenti.