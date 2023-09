ABRUZZO GREEN ACADEMY-ITSEE-L’AQUILA: ISCRIZIONI A CORSI GRATUITI TECNICI EFFICIENZA ENERGETICA

L’AQUILA – “Home building manager- Tecnico superiore per l’efficienza energetica nell’edilizia sostenibile”, e “Energy manager-Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti”: sono i corsi di specializzazione gratuiti, a L’Aquila e Pescara, per la formazione di “tecnici del futuro” nel campo dell’efficienza energetica ed edilizia sostenibile che, nel 95% dei casi, entreranno nel mondo del lavoro a un anno dal diploma.

L’Abruzzo Green Academy che dà il via alle iscrizioni, aperte fino al 15 ottobre, agli innovativi percorsi di studi della scuola speciale di Alta tecnologia dell’ITS “Efficienza energetica” dell’Aquila, la cui validità ha portato il Miur – Ministero dell’Istruzione e del Merito – ad erogare una premialità, un contributo che viene concesso alle scuole in grado di formare diplomati subito occupabili.

I percorsi di specializzazione sono rivolti sia a giovani diplomati che ad adulti che vogliano acquisire nuove competenze professionali nei settori principali dell’economia, che stanno richiedendo sempre più figure professionali.

Il corso Impianti industriali specializza Tecnici Superiori in grado di gestire i nuovi processi produttivi, manutenzione ed efficientamento degli impianti di tutte le imprese produttive (chimico farmaceutiche, metalmeccaniche e di tutte le filiere industriali). Il corso edilizia sostenibile, tra i pochissimi in Italia, specializza esperti in edilizia, costruzioni e nuove tecnologie dell’abitare con riferimento anche alla digitalizzazione e al controllo domotico degli edifici.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DETTAGLIO DEI CORSI

I corsi si terranno all’Aquila e a Pescara e gli studenti potranno iscriversi online sul sito www.itsenergia.org o presso la segreteria della scuola a L’Aquila, scegliendo tra le due proposte: “Home building manager- Tecnico superiore per l’efficienza energetica nell’edilizia sostenibile”, e “Energy manager-Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti”, con sedi in L’Aquila e Pescara.

Per ogni corso sono ammessi 25 candidati in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore, laureati o laureandi.

I Corsi ITSEE rilasciano un Diploma di Tecnico Superiore corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) che costituisce anche titolo di accesso ai concorsi pubblici ed è valido per il riconoscimento dei Crediti Universitari. Entrambi i diplomi, riconosciuti in Italia e nell’Unione Europea, si articolano in due anni accademici e prevedono 1.800 ore di formazione, di cui 800 di attività d’aula/laboratorio, 200 ore di project work/alternanza e 800 di stage in Italia e all’Estero (Ungheria, Spagna, Irlanda, Regno Unito, Austria, Malta, etc.) tramite il Progetto Erasmus+.

I nuovi corsi promossi quest’anno si rivolgono al mondo delle piccole, medie e grandi imprese industriali e a quello dell’edilizia sostenibile, per la formazione di Tecnici specializzati nelle materie della transizione energetica, green economy ed impresa 4.0.

In particolare, tra le altre cose, l’Energy Manager si occupa della conduzione e manutenzione degli impianti industriali, programma e gestisce l’esercizio e la manutenzione degli impianti di cui valuta anche l’affidabilità; gestisce e conduce i reparti produttivi secondo i paradigmi delle imprese 4.0 nel nuovo scenario economico della transizione ecologica e della sostenibilità in tutti i settori produttivi (meccanico, chimico, alimentare, farmaceutico, turistico, ecc.). L’Home & Building Manager opera nelle fasi di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni applicando le metodiche e le tecnologie proprie della bioedilizia e più in generale dell’edilizia sostenibile e dell’efficientamento energetico.