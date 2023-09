ABRUZZO GREEN ACADEMY-ITSEE-L’AQUILA: PRESENTATI I CORSI GRATUITI PER FORMAZIONE TECNICI DEL FUTURO

L’AQUILA – “Ho iniziato questo percorso due anni fa e mi ha dato solide basi sia dal punto di vista teorico che da quello pratico con gli stage. Sono in procinto di diplomarmi e adesso sono stato assunto da una azienda che si occupa sia di impiantistica civile che industriale. È un corso che dà soddisfazioni dal punto di vista personale e forma in maniera completa e prepara davvero al mondo del lavoro”.

Questa la testimonianza di Pierdomenico, studente diplomando del corso tecnico per gli impianti energetici durante l’Open Day dell’Abruzzo Green Academy che si è svolto questa mattina, venerdì 29 settembre, nella sede dell’ITS Efficienza Energetica dell’Aquila.

Durante la mattinata sono stati presentati i due percorsi formativi gratuiti per “tecnici del futuro” nel campo dell’efficienza energetica ed edilizia sostenibile che l’ITSEE propone: uno per “Home building manager- Tecnico superiore per l’efficienza energetica nell’edilizia sostenibile” e l’altro per “Energy manager-Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti”. Entrambi i percorsi sono finalizzati alla formazione di figure professionali molto richieste dalle aziende: nel 95% dei casi i diplomati sono entrati nel mondo del lavoro entro un anno dal diploma stesso.

A moderare l’incontro di questa mattina Carlo Imperatore, direttore della Fondazione ITS Efficienza energetica L’Aquila, al quale erano presenti per i saluti istituzionali Roberto Santangelo, vice presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Vincenzo Calvisi, vice presidente della Provincia dell’Aquila, Fabrizio Taranta, assessore all’Energia del Comune dell’Aquila. Sono intervenuti, inoltre, Antonio Filipou coordinatore didattico dell’Itsee, Maria Chiara Marola, dirigente Istituto “Amedeo D’Aosta” L’Aquila, Carlo Di Michele, dirigente Istituto “Tito Acerbo” Pescara e Berardino Pierleoni, Edilenergia.

Nel suo intervento, il vice presidente del Consiglio regionale Santangelo ha sottolineato: “La Regione Abruzzo sostiene e incentiva lo sviluppo di scuole di formazione nel territorio come gli ITSE. Questo è un istituto unico nel suo genere nella regione, e tra i pochi nel centro Italia. È una realtà che conduce i giovani nel mondo del lavoro attraverso il contatto diretto con le aziende. E il mercato ha fame di queste professionalità”.

In apertura Carlo Imperatore ha spiegato: “L’obiettivo dell’Open Day dell’ITSEE è di diffondere la conoscenza di una scuola di alta formazione post diploma che riesce a inserire nel mondo del lavoro tutti i diplomati dei corsi che propone. Noi non siamo una scuola di formazione privata ma gratuita, che rilascia un diploma del Miur. La nostra è una formula educativo-tecnica nuova che crea un connubio tra formazione in aula e on the job che è quello che ne decreta il successo. I nostri diplomati lavorano in farmaceutica, nell’industria, in aziende che hanno sede in Abruzzo ma anche all’estero”.

“Investire nella formazione con corsi gratuiti post diploma come questo è importantissimo per un territorio e anche per le pubbliche amministrazioni – ha affermato Fabrizio Taranta -. Perché attualmente spesso bisogna formarsi sul campo, mentre avere persone preparate nell’ambito energetico è un vantaggio per tutti”.

Vincenzo Calvisi ha aggiunto: “La Provincia è un ente socio di questa realtà e sin dall’inizio appoggia ITS. Attualmente la scuola si trova in un MuSP, ma presto investiremo risorse per trasformare questo istituto in una struttura permanente. Sono, infatti, previsti investimenti di 700mila euro per trovare una sede stabile per questo istituto di specializzazione, magari nel centro storico della città”.

Il coordinatore didattico Antonio Filipou, ha poi dichiarato: “Ogni anno i nostri percorsi formativi cambiano in base alle richieste delle aziende e in base alle normative europee.

Il tasso di occupazione dei diplomati è superiore al 95%: il 98% trova lavoro entro pochi mesi dal diploma. Il piano di studi è condiviso con le aziende, e c’è un continuo scambio con gli ordini professionali. Con il programma Erasmus plus, poi, riusciamo a garantire una crescita professionale completa ai nostri studenti”.

La dirigente dell’Istituto Amedeo d’Aosta Maria Chiara Marola ha ribadito che il percorso “nasce da una rete virtuosa tra pubblico e privato, un’idea innovativa che mette in campo vari bisogni del territorio. C’è fame di tecnici nei territori sia di tecnici diplomati che tecnici specializzati. La mia scuola ha un rapporto privilegiato con questo ITS perché oltre a essere socio fondatore noi siamo anche la scuola che rilascia il diploma. Ci rivolgiamo a un’utenza ampia: i destinatari principali sono studenti diplomi tecnici. Ma anche a chi vuole ripensare e aggiornare le proprie competenze”.

Il dirigente dell’istituto “Tito Acerbo” di Pescara, Carlo Di Michele, che da quest’anno tiene nella per la prima volta il corso sull’edilizia sostenibile con entusiasmo ha parlato della collaborazione con l’ITSEE: “Molti ragazzi abbandonano la scuola e non cercano corsi post diploma anche per la mancanza di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro. Nella mia scuola il corso di edilizia sostenibile è la giusta continuazione del corso che prima era quello chiamato ‘geometri’ che ora è denominato ‘costruzione ambiente territorio’. Questo è un modo concreto per guardare il futuro. Aiutiamo i ragazzi non con parole ma con i fatti e questa è una grande opportunità da considerare anno primo di un lungo percorso”.

Le iscrizioni ai corsi promossi dall’Abruzzo Green Academy sono aperte fino al 15 ottobre. I corsi si terranno all’Aquila e a Pescara e gli studenti potranno iscriversi online sul sito www.itsenergia.org o presso la segreteria della scuola a L’Aquila.