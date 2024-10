ABRUZZO GREEN ACADEMY: OPEN DAY PER PRESENTARE NUOVI CORSI PER HOME BUILDING ED ENERGY MANAGER

L’AQUILA – Due corsi biennali gratuiti per “Home building manager” ed “Energy manager”, per formare figure professionali sempre più richieste nel mercato del lavoro, in virtù delle loro competenze in transizione energetica e sostenibilità ambientale, applicata alla progettazione, costruzione e ristrutturazione degli edifici a fini industriali, commerciali, e di civile abitazione, e relativi impianti.

La nuova opportunità offerta dalla Green Academy dell’Its “Efficienza energetica” dell’Aquila, sarà illustrata nell’Open day di giovedì 3 ottobre, a partire alle ore 9.30, nella sede distaccata di Pratola Peligna dell’Istituto di istruzione superiore Enrico Fermi di Sulmona, in provincia dell’Aquila.

I corsi gratuiti e di durata biennale, per un totale di 1.800 ore, con lezioni teoriche e pratiche, inizieranno il 30 ottobre nelle sedi di Abruzzo green Academy dell’Aquila di via Acquasanta, a Sulmona presso il Fermi, a Pescara presso l’Istituto tecnico statale Aterno-Manthoné.

Faranno gli onori di casa nell’Open day, la preside del Fermi, professoressa Luigina D’Amico, il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, il sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino, l’assessore regionale alla Formazione e Istruzione, Roberto Santangelo, il consigliere regionale Antonietta La Porta, il rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, Giuliano Bocchia, il presidente della Fondazione Its Efficienza energetica L’Aquila, l’ingegnere Mara Laglia, il direttore dei corsi Its Efficienza energetica, Carlo Imperatore, il coordinatore didattico dell’Abruzzo Green Academy, l’ingegnere Adonios Filipou, i dirigenti scolastici delle scuole del territorio.

“Con questi due corsi – spiega Mara Laglia -, andremo a formare, grazie ad un percorso didattico oramai rodato e vincente, figure quali il tecnico superiore per l’efficienza energetica nell’edilizia sostenibile e il tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti, che grazie anche agli stage nelle aziende previsti nel percorso, troveranno sicuro sbocco occupazionale, a maggior ragione dopo la crisi energetica e il caro bollette determinata a partire dal conflitto ucraino, che ha rimesso al centro la necessità dell’efficientamento e minimizzazione dei consumi negli stabilimenti industriali, nelle strutture ricettive e commerciali, nelle abitazioni civili. Preziose dunque in tal senso le competenze specifiche sia nella fase di progettazione, che di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione”.

Durante l’Open day saranno presenti gli ex studenti che hanno già frequentato l’Abruzzo Green Academy ed hanno intrapreso le loro esperienze lavorative, per raccontare le loro storie professionali, partendo proprio dal percorso post diploma svolto nell’Academy.

Le iscrizioni sono già aperte: per informazioni e modalità basta andare sul sito https://www.itsenergia.org/ , oppure contattare la segreteria della Scuola.